Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vor der mit Spannung erwarteten Verkündung des US-Arbeitsmarktberichts präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) freundlich, so die Analysten der Helaba.



Auch nach der Datenveröffentlichung, habe der DAX in seiner zuletzt positiven Grundstimmung verharrt. Erwähnenswert sei der erfolgreiche Börsengang von Mister Spex, im Zuge dessen das Unternehmen 375 Mio. EUR erlöst habe und damit mit über 800 Mio. EUR bewertet werde. Im ersten Halbjahr seien hierzulande 16 IPOs vollzogen worden, soviele wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Lohnenswert erscheine ein Blick auf den aktuellen Verlauf des V-DAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9), da dieser einmal mehr die 17er-Marke ins Visier nehme. Dieser Level habe sich in der Vergangenheit als tragfähiger Support erwiesen, entsprechend bestehe die Möglichkeit, dass in Kürze ein Richtungswechsel vollzogen werde. Die sich abzeichnende Komplettierung einer kurzfristigen SKS-Formation erhöhe die Eintrittswahrscheinlichkeit dafür. Bisher hätten beim DAX keine saisonalen Effekte ausgemacht werden können, ob dies so bleiben werde, müsse sich zeigen, zumal der ADX eine zu geringe Schwungkraft signalisiere, die Handelsumsätze unterdurchschnittlich ausfallen und die technischen Indikatorenauf allen Zeitebenen Warnsignale senden würden.



EINSCHÄTZUNG MIT MARKTT ECHNIK: Nachdem der DAX an zwei aufeinanderfolgenden Tagen unterhalb der 21-Tage-Linie aus dem Handel gegangen sei, habe der Durchschnitt am Freitag wieder leicht übersprungen werden können. Insofern sei festzustellen, dass der Abgabedruck zuletzt noch zu gering ausgefallen sei, um einen größeren Rücksetzer auszulösen, allerdings sollte nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass dies auch so bleiben werde. Vor allem die auf Wochenbasis bei verschiedenen Indikatoren vorhandenen Schwächen würden diese Annahme untermauern. Supports seien für den DAX bei 16.540, 15.518, und 15.458 Zählern zu finden. (05.07.2021/ac/a/m)

