Der japanische Aktienmarkt starte marginal freundlicher in die neue Woche. Der Nikkei-225 gewinne aktuell 0,13% auf 21.286 Punkte.



Die Windenergiefirma Nordex habe in den USA Serviceaufträge für Windparks mit insgesamt 400 MW erhalten. Es handle sich dabei um drei Windparks im Bundesstaat Montana, für die Nordex bereits seit Inbetriebnahme in 2009 als Service-Dienstleister zuständig gewesen sei.



Die etwas besser ausgefallene Stimmung in den Unternehmen der Eurozone habe dem Euro weiteren Auftrieb gegeben und ihn deutlich über die Marke von 1,13 USD geführt.



Die anhaltenden Spannungen zwischen USA und Iran hätten für einen weiteren Anstieg der Ölpreise gesorgt. Dennoch habe sich der Anstieg bei Brent mit rund +5,5% im Wochenvergleich im überschaubaren Rahmen gehalten. Bei WTI-Öl sei es mit ca. +10% schon deutlicher bergauf gegangen.



Gold sei auch am Freitag wieder gefragt gewesen. Die Krisenherde würden das gelbe Metall deutlich ansteigen lassen. Mit zeitweise über 1.410 USD je Feinunze sei Gold so teuer gewesen wie zuletzt im Jahr 2013. Am Ende habe der Preis mit 1.393 USD immer noch 9 USD über Vortagesniveau gelegen. (24.06.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor dem Wochenende haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,13%, MDAX -0,43%, TecDAX -0,51%) zurückgehalten, so die Analysten der Nord LB.Insbesondere die Lage am Persischen Golf habe auf die Stimmung gedrückt. Mit Merck (-2,26%), Bayer (-1,21%) und Fresenius (-1,15%) hätten sich vor allem Pharma- und Gesundheitswerte auf der Verliererstraße gefunden.Die zugespitzte Situation zwischen den USA und dem Iran habe auch an der Wall Street ( Dow Jones -0,13%, S&P-500 -0,13%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,24%) für Zurückhaltung gesorgt. WKN 852549 ) (+1,41%) und Chevron (+0,52%) hätten vom weiter anziehenden Rohölpreis profitiert. Weitere Klagen von US-Bundesstaaten gegen die Fusion von Sprint und T-Mobile US hätten bei beiden Werten für Abschläge gesorgt. Sprint hätten 6,4% verloren, T-Mobile US hätten 3,89% eingebüßt.