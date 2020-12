Unter den Einzeltiteln seien u.a. Ölwerte gefragt gewesen, die von der Fördermengeneinigung, die nur ein geringes Hochfahren im kommenden Jahr vorsehe, profitiert hätten. Chevron hätten 3,88% gewonnen, für Exxon sei es um 3,66% nach oben gegangen.



Der Nikkei-225 sei leichter in die Woche gestartete: 26.547 Punkte (-0,76%).



Warner Bros. biete seine Filme wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie künftig gleichzeitig in Kinos und dem konzern-eigenen Streaming-Dienst HBO Max an. Die Regelung gelte ab 2021 für zunächst ein Jahr, habe die zum Telekomkonzern AT&T gehörende Filmfirma mitgeteilt.



Nach einem verhaltenen Start habe der Euro den Höhenflug der letzten Tage fortsetzen können. Dabei habe die Gemeinschaftswährung von den überraschend starken Auftragseingängen der deutschen Industrie im Oktober profitiert.



Die Einigung der OPEC+-Staaten auf nur leicht erhöhte Fördermengen im kommenden Jahr habe den Ölpreisen weiteren Auftrieb verliehen. Der Goldpreis habe sich nur unwesentlich verändert. Seit dem jüngsten Tiefstand am 30.11. habe das gelbe Metall schon wieder rund 4% zugelegt. Im Bereich von 1.860 USD je Feinunze stoße der Preis aus technischer Sicht auf eine Widerstandsmarke. (07.12.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit einem Endspurt haben sich die Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,35%, MDAX +0,79%, TecDAX +1,05%) in den Plusbereich vorgearbeitet, so die Analysten der Nord LB.Vor allem die Hoffnung auf ein neues staatliches Corona-Hilfspaket in den USA habe zuvor die Wall Street angetrieben; von dort sei die positive Stimmung auf den heimischen Aktienmarkt übergeschwappt.An der Wall Street ( Dow Jones +0,83%, S&P-500 +0,88%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,70%) hätten sowohl Dow Jones als auch S&P-500 neue Allzeithochs erreicht. Vor allem die wieder steigende Hoffnung auf ein neues Konjunkturpaket habe die Anleger zugreifen lassen.