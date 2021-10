Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX zuletzt kein weiteres Aufwärtsmomentum kreieren konnte, gilt es, die Risiken auf der Unterseite wieder höher zu gewichten, so die Analysten der Helaba. Evergrande beigetragen. Demnach sei ein Anteilsverkauf der Dienstleistungssparte gescheitert. Damit drohe einmal mehr ein Zahlungsausfall. Immerhin sei von Evergrande, einen Tag vor Ablauf der 30-tägigen Nachfrist, Gelder auf ein Treuhandkonto für die Zinszahlungen eines US-Dollar Offshore-Bonds überwiesen worden.Auch die hohen Rohstoff- und Energiepreise würden das Sentiment am Aktienmarkt belasten. Der Nickelpreis sei in China auf ein Rekordniveau geklettert. An den Bondmärkten würden die Renditen steigen. Weiterhin stehe auch die Quartalsberichtssaison im Fokus. In den USA würden die Bücher unter anderen von American Express Schlumberger und Autoliv geöffnet.Der DAX pendele im Bereich der 144-Tagelinie welche derzeit bei 15.499 Zählern zu finden sei. Insofern bestehe im kurzfristigen Zeitfenster weiterhin eine gewisse Prognoseunsicherheit, obwohl die Kreuzung der 55- mit der 100-Tagelinie (von oben nach unten) mittlerweile vollzogen worden sei. Ein beachtenswerter Widerstand in Form der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke sei bei 15.538 Zählern zu finden. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 15.420, 15.338, 15.288, 15.123 und 15.108 Zählern definieren lassen. (22.10.2021/ac/a/m)