Der Nikkei-225 notiere aktuell stark bei 20.545 Punkten (+2,04%).



Der Wohnungskonzern Grand City Properties sei in Q1 auf Kurs geblieben und habe das operative Ergebnis (FFO I) um 5% auf 55 Mio. EUR gesteigert. U.a. wegen einer Verschiebung von Zukäufen aufgrund der Corona-Pandemie habe das Unternehmen aber seine Jahresziele leicht nach unten angepasst. Das FFO I werde voraussichtlich nur 213 bis 220 (Vorjahr: 212) Mio. EUR erreichen. Geplant gewesen seien bisher 220 bis 226 Mio. EUR.



Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33 / WKN A1401Z) gesorgten sei im Geschäftsjahr 2019/20 (31.03.) gewachsen. Die Passagierzahlen hätten um 4% auf 148,6 Millionen zugelegt. Bei Umsätzen von 8,49 Mrd. EUR (+10%) habe die Airline einen Nettogewinn von 1,002 Mrd. EUR (+13%) erzielt. Einen Ausblick auf das seit 1. April laufende Geschäftsjahr habe Ryanair wegen der Corona-Krise nicht gewagt. In Q2 rechne die Fluggesellschaft angesichts des Shutdown mit einem Verlust von 200 Mio. EUR. Für die österreichische Tochter Lauda Air werde es eng. Lauda stehe vor einer "existenziellen Krise", und die Basis in Wien dürfte Ende Mai schließen, so CEO O'Leary. Er erwarte nicht, dass die Gewerkschaften die vorgesehenen Restrukturierungen mitmachten.



Zunehmende Hoffnungen auf weitere Fortschritte in der Corona-Krise hätten bei den Anlegern dafür gesorgt, die Krisenwährung USD weniger nachzufragen, was dem Euro ein Plus eingebracht habe.



Weitere Angebotsreduzierungen und die wieder positivere Stimmung an den Börsen hätten die Ölpreise erneut steigen lassen. Angesichts der starken Börsen sei Gold weniger gefragt gewesen. (19.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Was für ein Wochenauftakt - Besser als erwartet ausgefallene japanische Konjunkturdaten und ein starker Beginn an der Wall Street haben den deutschen Aktienmarkt ( DAX +5,67%, MDAX +3,51%, TecDAX +3,98%) beflügelt und den DAX wieder über 11.000 Punkte getrieben, so die Analysten der Nord LB.Drei der DAX-Werte hätten ein zweistelliges Plus geschafften, wobei wenig verwundert, dass es sich dabei um zyklische Werte ( MTU +15,66% und Daimler +11,34%) und um Finanztitel ( Deutsche Bank +10,35%) gehandelt habe.Positive Zwischenergebnisse zu einem Corona-Impfstoff und höhere Ölpreise hätten die Wall Street ( Dow Jones +3,85%, S&P-500 +3,15%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +2,44%) angetrieben.