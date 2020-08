zooplus (ISIN DE0005111702/ WKN 511170) habe das erste Halbjahr 2020 mit einer deutlichen Umsatz- und Profitabilitätssteigerung abgeschlossen und dabei vom wachsenden Online-Handel in Zeiten von Corona profitiert. In den ersten sechs Monaten seien die Erlöse um 19% auf 862 Mio. EUR gestiegen, das operative Ergebnis (EBITDA) sei auf 29,4 (4,5) Mio. EUR gesprungen. Die Mitte Juli erhöhte Gesamtjahresprognose sei bestätigt worden. Demnach erwarte der Heimtierbedarfshändler einen Anstieg des Umsatzes um 240 Mio. EUR auf 1,765 Mrd. EUR und ein EBITDA in Höhe von mindestens 40 Mio. EUR.



Die Geschäfte des Schweizer Sanitärtechnikkonzerns Geberit (ISIN CH0030170408/ WKN A0MQWG) seien im ersten Halbjahr von der Corona-Krise, aber auch durch negative Währungseffekte und eine höhere Steuerquote belastet worden. Der währungsbereinigte Nettoumsatz sei um 4,5% auf 1,468 Mrd. CHF gesunken. Das Nettoergebnis habe um 13,9% auf 315 Mio. CHF nachgegeben. Sollte es nicht zu einem erneuten Lockdown kommen, erwarte Geberit im zweiten Halbjahr einen währungsbereinigten Nettoumsatz leicht unter dem Vorjahreswert und eine EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2020 leicht unter Vorjahr.



Beim weltgrößten Bergbau-Unternehmen BHP (ISIN GB00BH0P3Z91/ WKN A2N9WV) sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im abgelaufenen GJ 2019/2020 (30.06.) um 1% auf 9,06 Mrd. USD zurückgegangen. Der Umsatz sei auf 42,93 (44,29) Mrd. USD rückläufig gewesen. BHP habe gewarnt, dass mit Ausnahme von China alle wichtigen Volkswirtschaften weltweit in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie schrumpfen würden.



Home Depot habe in Q2 den Umsatz auf bestehender Verkaufsfläche um 23,4% auf 38,1 Mrd. USD verbessern können. Der Nettogewinn sei um 24,5% auf 4,33 Mrd. USD geklettert. Hintergrund der steigenden Geschäftszahlen seien erhöhte Investitionen der Verbraucher in ihre Häuser während der Corona-Beschränkungen gewesen.



Die aktuelle Schwäche des USD habe den Kurs des Euro auf deutlich über 1,19 USD getrieben.



Die Angst, dass die wachsende Zahl von Corona-Neuinfektionen die wirtschaftliche Erholung bremsen könnte, habe die Ölpreise etwas nachgeben lassen. Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) habe die Marke von 2.000 USD zeitweise wieder überschritten und dabei von der schwachen US-Währung profitiert. (19.08.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach zweimaligem Vorzeichenwechsel letztlich im Minus geschlossen (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,30%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,65%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,47%), berichten die Analysten der NORD/LB.Positive Analystenkommentare hätten Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) mit einem Plus von 2,68% weit oben im DAX landen lassen. Lufthansa-Aktien (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) hätten von staatlichen Krediten für die Schweizer Töchter profitiert und 1,06% gewonnen.Die Kursentwicklung an der Wall Street sei am Dienstag uneinheitlich gewesen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,24%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,23%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,73%). Während beim Dow die Lethargie angehalten habe, habe der S&P 500 einen neuen Rekordwert erzielen können. Auch an der Technologiebörse NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei es aufwärts gegangen.Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere mit 23.121 Punkten (+0,30%) etwas höher.