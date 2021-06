Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Nachgang der Rede des US-Notenbankchefs Powell vor dem Kongress, präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zunächst freundlich, so die Analysten der Helaba.



Der Schwung habe jedoch schnell wieder nachgelassen, da Powells Vortrag keine Überraschungen beziehungsweise neue Erkenntnisse beinhaltet habe. Vielmehr hätten die Marktteilnehmer mangels neuer Impulse verstärkt den Rückwärtsgang eingelegt. Wenn zunächst nur moderat, seien Risiken wie beispielsweise die Inflationstendenzen höher gewichtet worden, die Vola habe in der Folge leicht angezogen. Insgesamt gelte weiterhin, dass die Bewertung an den Aktienmärkten, der DAX weise aktuell ein KGV von 19,10 auf, keineswegs als günstig bezeichnet werden könne. Aktien aus dem Energiesektor hätten gestern zu den größten Verlierern gezählt. Heute werde der DAX mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten.



Aktuell falle auf, dass sich der DAX an den Begrenzungen innerhalb zweier Channels entlanghangle. Dabei handle es sich um einen Multi-High-Low- und einen linearen Regressionskanal. Beachtenswerte Marken von Letztgenannten seien bei 15.558, 15.643 und 15.737 und Erstgenannten bei 15.264, 15.367 sowie 15.470 Zählern zu finden. Auf die Marke von 15.458 entfalle eine Strukturprojektion, die 55-Tagelinie verlaufe bei 15.384 Punkten. Somit werde deutlich, dass sich unterhalb des derzeitigen Kursniveaus zwei Cluster befinden, und spätestens mit dem Unterschreiten der 15.264er Marke mit einem deutlich zunehmenden Abgabedruck zu rechnen wäre. (24.06.2021/ac/a/m)

