Die japanische Börse sei aufgrund eines Feiertages geschlossen geblieben.



Barry Callebaut habe seine Verkaufsmenge in den ersten neun Monaten des GJ 2017/18 um 6,9% gesteigert. Das Volumenwachstum sei nach Angaben des Schweizer Kakao- und Schokoladenherstellers quer über alle Regionen und Produktgruppen erzielt worden. Der währungsbereinigte Umsatz allerdings sei um 2,4% auf 5,184 Mrd. CHF gesunken. Als Grund habe das Unternehmen niedrigere Rohstoffkosten genannt, welche größtenteils an die Kunden weitergegeben worden seien.



Mit einem Anstieg des Gewinns um 18% auf 8,32 Mrd. USD habe die US-Großbank J.P. Morgan in Q2 die Erwartungen übertroffen. Das gute weltweite Wirtschaftswachstum, aber auch die Steuerreform von US-Präsident Trump seien von der Bank als Gewinntreiber genannt worden.



Auch das US-Institut Citigroup habe in Q2 von einer gesunkenen Steuerquote profitiert. Während die Erlöse lediglich um 2% auf 18,5 Mrd. USD zugelegt hätten, habe sich der Gewinn um 16% auf 4,5 Mrd. USD erhöht.



Der Euro sei - nach zwischenzeitlichen Verlusten - mit 1,1685 USD nur wenig verändert aus dem Handel gegangen. Leicht positive Impulse seien von den eher enttäuschend ausgefallenen amerikanischen Konjunkturdaten gekommen.



Die Ölpreise hätten sich am Freitag etwas erholt gezeigt. Sowohl die Nordseesorte Brent als auch die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) seien leicht angestiegen. Die Preise hätten u.a. von etwas moderateren Tönen im Handelskonflikt zwischen China und den USA profitiert.



Der Goldpreis habe sich weiter auf dem Rückzug befunden. Zuletzt habe er knapp über 1.240 USD notiert. (16.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,38%, MDAX +0,37%, TecDAX -0,12%) verabschiedete sich uneinheitlich ins Wochenende, so die Analysten der Nord LB.Während DAX und MDAX moderat hätten zulegen können, habe es beim TecDAX marginale Abschläge gegeben. Anleger hätten sich vor dem Beginn der Berichtssaison zum zweiten Quartal zurückhaltend gezeigt.Im Zusammenhang mit der abgesagten Übernahme von Akorn würden Investoren befürchten, dass auf Fresenius noch Ungemach zukommen könnte. Die Aktie sei am DAX-Ende um 3,08% gefallen. An der DAX-Spitze hätten sich Linde mit einem Plus von 1,50% festgesetzt. Siemens Healthineers hätten unter einer Abstufung gelitten und 2,19% eingebüßt.Die US-Aktienmärkte ( Dow Jones +0,38%, S&P-500 +0,11%, Nasdaq +0,03%) hätten am Freitag dank der Nachfrage nach Industriewerten leichte Zugewinne verzeichnet und damit die Verluste der Banktitel mehr als wettgemacht. Morgan 0,46% und Citigroup 1,20% nachgegeben. Offensichtlich seien die Anleger mit den verhalteneren Ausblicken nicht ganz zufrieden gewesen.