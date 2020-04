Der Verlauf der Gewinnerwartungen, über alle Quartale betrachtet, sei nach Ansicht der Analysten von Postbank Research sinnvoll: Die Coronavirus-Pandemie habe im ersten Quartal nur die letzten Märzwochen hart getroffen. Die stärkste Belastung dürfte im zweiten Quartal auftreten; im zweiten Halbjahr dürfte sich die Wirtschaft nach einem Abebben der Pandemie langsam wieder erholen.



Gestern hätten die meisten europäischen Leitindices schwächer tendiert. Die Investoren hätten enttäuscht auf die Nachricht reagiert, dass sich die EU-Finanzminister nicht auf ein gemeinsames Rettungspaket hätten einigen können. DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten moderat schwächer geschlossen.



Eine freundliche Eröffnung an der Wall Street habe die Kursrückgänge im späten Handel noch eingegrenzt. Dort habe die Hoffnung auf einen möglichen schrittweisen Ausstieg aus den die Wirtschaft lähmenden Corona-Maßnahmen für Optimismus unter den Anlegern gesorgt. Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) hätten fester geschlossen. Auch an den asiatischen Börsen würden die wichtigsten Leitindices heute Morgen mehrheitlich freundlich tendieren.



Am Kabutocho würden die Notierungen hingegen nachgegeben. Auch in den europäischen Börsensälen überwiege heute Morgen ein leichter Optimismus. Nach aktuellen Kurstaxen dürfte der DAX fester in den Handel starten. (09.04.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Nächste Woche nimmt die Berichtssaison der im US-Leitindex gelisteten Firmen Fahrt auf, so die Analysten von Postbank Research.Rund sieben Prozent der Index-Mitglieder - darunter die großen Wall Street-Banken - würden ihre Bilanzen präsentieren. Inzwischen sei Bewegung in die von Refinitiv IBES gesammelten Gewinnschätzungen gekommen: Seit dem Jahreshoch am 19. Februar habe sich die Gewinnerwartung für das erste Quartal um 9,3 Prozent verringert - ein Rückgang um 8,3 Prozent gegenüber Vorjahr werde nun erwartet. Für das zweite Quartal werde mittlerweile ein Gewinnrückgang von 16,6 Prozent erwartet; für das dritte Quartal ein Minus von 6,1 Prozent; für das Schlussquartal noch ein hauchdünnes Plus von 0,3 Prozent.