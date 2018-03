Bei dem Nikkei-225 225 sei ein Kurseinbruch auf 21.181,64 Zähler (-2,50%) zu verzeichnen gewesen.



Beiersdorf habe die Erlöse im GJ 2017 auf 6,752 Mrd. EUR (+5,7% organisch; +4,5% nominal) gesteigert. Der operative Betriebsgewinn (EBIT) habe sich auf 1,088 (1,015) Mrd. EUR erhöht, der Jahresüberschuss habe 689 (727) Mio. EUR erreicht. Den zurückgehenden Jahresüberschuss habe der Konsumgüterkonzern mit dem Fehlen von Einmalerträgen im Finanzergebnis, Wechselkurseffekten sowie mit Wertverlusten bei Finanzanlagen begründet.



Zalando sei auch 2017 kräftig gewachsen. Der OnlineModehändler habe bei einem Umsatzanstieg um 23,4% auf 4,489 Mrd. EUR ein bereinigtes EBIT von 215,1 Mio. EUR und einen Jahresüberschuss von 101,6 Mio. EUR erzielt.



Der weltgrößte Brauerei-Konzern Anheuser-Busch InBev habe in Q4 3,04 (0,4) Mrd. US-Dollar verdient. Das bereinigte EBITDA sei um 21% auf 6,19 Mrd. US-Dollar gestiegen, der Umsatz habe 14,6 (14,2) Mrd. US-Dollar erreicht.



Der Euro habe nach einem volatilen Handel am Ende wieder zugelegt und habe bei 1,2267 US-Dollar gelegen. Äußerungen von FED-Chef Powell, der die Spekulationen auf kräftigere Zinsanhebungen etwas gedämpft habe, hätten zum Umschwung geführt. Die EZB habe den Referenzkurs zuvor bei 1,2171 (1,2214) gesehen.



Die Ölpreise seien nach den Stabilisierungsversuchen der letzten Tage wieder nach unten gerutscht. Steigende Ölreserven in Kombination mit einer US-Ölproduktion auf Rekordniveau hätten den Markt belastet. Gold habe erneut nur wenig verändert notiert. Der Bereich um 1.310 US-Dollar scheine aus technischer Sicht eine gute Unterstützung zu bieten. (02.03.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Obwohl die US-Inflationsdaten den Prognosen entsprachen, ist die Angst vor einem Anstieg der Zinsen in den USA wieder aufgekeimt und hat den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,97%, MDAX -1,84%, TecDAX -2,57%) am Donnerstag belastet, so die Analysten der Nord LB.Kein einziger DAX-Wert habe ein grünes Vorzeichen geschafft. RWE-Aktien hätten sich mit -0,09% am besten geschlagen, während Beiersdorf nach enttäuschend aufgenommenen Jahreszahlen und einem verhaltenen Ausblick als Tabellenletzter 4,48% abgegeben hätten. Aus den gleichen Gründen seien die Anteilscheine des Mode-Onlinehändlers Zalando um 6,08% in die Tiefe gestürzt.An der Wall Street ( Dow Jones -1,68%, S&P-500 -1,33%, Nasdaq -1,27%) seien die Kurse auch am Dienstag gesunken. Die Ankündigung von US-Präsident Trump, Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben, habe bei den Anlegern die Angst vor größeren Handelskonflikten geschürt. WKN A0B87V ) (+2,74%) habe mit Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen. Stahlunternehmen seien nach Trumps Ankündigung von Importzöllen gefragt gewesen: US Steel (+5,75%), AK Steel (+9,50%).