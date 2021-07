Aktien in der Deflationsphase erwerben?

Aktien kaufen kann auch bei Deflation eine gute Idee sein, wenn die Auswahl besonders clever erfolgt.

Für die Wertpapierauswahl ist auch der Blick auf die Verschuldungsquote essenziell. Unternehmen, die eine geringe Verschuldungsquote haben, überstehen auch vermeintliche Krisen deutlich besser und dies macht sich bei der Stabilität des Aktienkurses und der Ausschüttung der Dividenden bemerkbar.

Der Cashflow ist ein weiterer Indikator bei der Wertpapierauswahl. Es geht darum, dass ein Unternehmen nach Investitionen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung hat, um u. a. die Dividendenzahlungen zu realisieren.



Für wen sind Wertpapiere als Investment geeignet?

Wertpapier-Investments sind für jeden geeignet, der eine langfristige Anlagestrategie mit regelmäßigen Auszahlungen verfolgt. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich frühzeitig für die Öffnung von einem Wertpapierdepot und investieren in einzelne Titel oder in Aktien-Portfolios. Wer frühzeitig beginnt, hat mehr zeitlichen Spielraum, um am Vermögensaufbau zu arbeiten und später beispielsweise zusätzliche Rentenzahlungen durch die Dividenden oder Verkäufe der Wertpapiere zu realisieren.



Damit auch Einsteiger Wertpapiere erfolgreich kaufen können, gilt es einiges zu beachten. Im Fokus steht vor allem die Investitionsstrategie, denn sie definiert die interessanten Wertpapiertitel für das eigene Depot. Die Strategie richtet sich vor allem nach dem zur Verfügung stehenden Budget, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont. Auch die Kenntnis zum Aktienmarkt bzw. zum wirtschaftlichen und politischen Verständnis spielt eine wesentliche Rolle bei der Ausführung der Wertpapierstrategie.



Mit der richtigen Investment-Strategie kann jeder am Vermögensaufbau arbeiten und dafür nicht nur Wertpapiere in Deflationsphasen nutzen.



Wer sich nicht mit Aktien auskennt und weder Zeit noch Lust hat, sich mit dieser Materie zu befassen, kann Wertpapier-Profis (zum Beispiel bei der Hausbank) damit beauftragen, ein Depot zusammenzustellen. Dabei wird das zur Verfügung stehende Budget als Grundstein gesetzt, um entsprechend der eigenen Risikobereitschaft die Auswahl der Wertpapiertitel durch die Profis zusammenstellen zu lassen.



Möchten Wertpapier-Interessenten selbst aktiv werden, müssen sie sich mit den Gegebenheiten am Markt auseinandersetzen. Es geht beispielsweise darum, die Wertpapierkurse zu verfolgen und zu verstehen, die sich dieser entwickeln. Wann ist der beste Zeitpunkt für den Kauf einer Aktie und wann sollte ich besser verkaufen? Auch dieses Verständnis gehört zum erfolgreichen Aktien-Investment.



Wertpapiere sind vor allem für den langfristigen Anlagehorizont ausgelegt, sodass auch Kursverluste auszuhalten sein müssen. Wer zu schnell und übereilt verkauft, läuft Gefahr, Verluste zu erzielen. Auch Wertpapiere folgen einem einfachen Mechanismus: Nach jedem Kurstief kommt ein Kurshoch. Verkaufen Investoren vor der Kursumkehr und verpassen die Gewinne durch den Anstieg, kann das nicht nur ärgerlich sein, sondern auch viel Geld kosten.



Bei dem Investment in Wertpapiere ist vor allem Geduld gefragt, denn anders als Differenzkontrakte oder andere Anlagemöglichkeiten sind Wertpapiere mit einem Anlagehorizont auf mehrere Jahre ausgelegt. Deshalb ist die Auswahl vor dem Aktienkauf so wichtig, wofür sich die Aktien-Interessenten viel Zeit nehmen sollten.



Es gilt, die Unternehmenskennzahlen zu vergleichen und beispielsweise auf Cashflow, bisherige Dividendenzahlungen und geplante Projekte zu achten. Vielversprechende Branchen, wie beispielsweise alternative Energien oder Healthcare sind ebenfalls gute Möglichkeiten, um häufig auch mit geringem Budget in das Aktien-Invest einzusteigen. Wer in Start-ups investiert, sichert sich womöglich für wenig Kapital Unternehmensanteile, die in der zukunftsträchtigen Branche vielleicht schon bald zu höheren Gewinnen führen.



Wer in Wertpapiere investiert, sollte auch immer das Risiko kalkulieren. Schließlich ist ein Verlust zwischen 40 und 50 % während der Haltephase völlig normal. Bestenfalls konzentrieren sich smarte Investoren nicht nur auf Wertpapiere, sondern auf ihr Depot mit weiteren Investitions- und Anlagemöglichkeiten. Ergänzend zu Wertpapieren kann in beispielsweise Aktien-Portfolios, Differenzkontrakte, ETFs oder andere Derivate investiert werden, um den kurz-, mittel- und langfristigen Anlagehorizont abzubilden und das Risiko noch breiter zu streuen. (05.07.2021/ac/a/m)









