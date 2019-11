Erstaunlich sei, dass trotz dieser starken Performance Stimmungsumfragen unter Investoren keineswegs weit verbreiteten Optimismus signalisieren würden. Das sei wohl dem Umstand geschuldet, dass die langatmigen politischen Konflikte strukturell dämpfend auf das Marktsentiment gewirkt hätten und die Konjunkturvorlaufindikatoren im abgelaufenen Halbjahr den Pessimisten in die Karten gespielt hätten. Gerade die Frage, ob sich die Wirtschaftsdaten stabilisieren würden, werde wohl darüber entscheiden, ob die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten eine Fortsetzung erfahre, da sonst wieder Wachstumsängste auf den Tisch kommen würden.



Für das erstgenannte Szenario sprächen einige Faktoren. So hätten die wichtigen Notenbanken mit ihren Lockerungsschritten (z.B. habe die FED zuletzt den Leitzins zum dritten Mal um 25 Basispunkte gesenkt) die Refinanzierungsbedingungen für die Unternehmen merklich vergünstigt. Zudem dürfte das Auspreisen der politischen Risiken die Zuversicht unter den Managern steigern lassen und damit die Investitionsabsichten ankurbeln. Zu guter Letzt spreche auch die aktuell nur moderat optimistische Investoren-Stimmung dafür, dass viele Marktteilnehmer bislang nicht an der Rally partizipiert hätten und folglich noch Platz - im ohnehin saisonal starken Winterhalbjahr - nach oben bestehen könnte.



Der V-STOXX Index, welcher die in Optionen auf den EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) eingepreiste Volatilität messe und als Indikator für die kurzfristig erwartete Schwankungsbreite gelte, sei im Laufe des Oktobers Gegengleich zu den Aktienmarktanstiegen deutlich zurückgekommen. Die gepreiste Volatilität für längere Laufzeiten habe im letzten Monat hingegen seitwärts tendiert.



Mit einem Kursplus von ca. 4% im Oktober habe sich der Leitindex der Wiener Börse etwas besser als die europäischen Leitindices gezeigt. Am stärksten hätten sich im abgelaufenen Monat die Aktien von FACC (ISIN AT00000FACC2/ WKN A1147K) und Wienerberger (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) entwickelt, die sogar zweistellig hätten zulegen können. Die ersten Unternehmen, welche Geschäftszahlen für das abgelaufene dritte Quartal berichtet hätten, hätten die Markterwartungen erfüllen oder sogar übertreffen können. Die Visibilität für das kommende Geschäftsjahr 2020 sei jedoch generell eher gering. (Ausgabe vom 05.11.2019) (06.11.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Zuletzt sorgte die nunmehr merklich gesunkene Wahrscheinlichkeit eines "Hard Brexits", die Hoffnung auf Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit und eine in Summe gut verlaufende Berichtssaison für weiter steigende Kurse an den internationalen Aktienmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Sowohl der deutsche DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) als auch der breite US-Aktienmarkt gemessen am S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) würden somit mittlerweile auf Kurszuwächse von mehr als 20% seit dem Jahresstart zurückblicken.