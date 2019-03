Mit einem Umsatzanstieg um 3,1% auf 1,291 Mrd. EUR und einer Verbesserung des EBIT auf 204,2 Mio. EUR (+17,9%) habe der Hafenkonzern HHLA 2018 erfolgreich abgeschlossen.



Die Beteiligungsfirma INDUS Holding habe im GJ 2018 den Umsatz auf 1,71 (1,64) Mrd. EUR gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) vor Wertminderungen sei aufgrund der Schwäche der Automobilbranche auf 150,8 (152,9) Mio. EUR gesunken. Für das laufende Jahr erwarte INDUS ein leichtes Umsatzplus auf 1,72 bis 1,77 Mrd. EUR und einen Anstieg des operativen Ergebnisses (EBIT) auf 156 bis 162 Mio. EUR.



SGL Carbon habe im abgelaufenen Jahr den Umsatz um 21,8% auf 1,048 Mrd. EUR erhöhen können und dabei den operativen Gewinn (EBIT) vor Sondereinflüssen um 61% auf 64,6 Mio. EUR gesteigert. 2019 erwarte das Unternehmen einen Anstieg des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich.



Der Werbe- und Medienkonzern Ströer (ISIN DE0007493991 / WKN 749399) habe die vorläufigen Ergebnisse für 2018 bestätigt: Konzernumsatz +23% auf 1,582 Mrd. EUR, bereinigtes Jahresergebnis +15% auf 200 Mio. EUR. Die Dividende solle auf 2,00 (1,30) EUR je Aktie erhöht werden.



Der Kurs des Euro habe sich über weite Strecken kaum bewegt; erst in der Schlussstunde sei es zu Abgaben gekommen.



Nach einem freundlichen Start seien die Ölpreise zur Wochenmitte leicht gesunken. Der Goldpreis habe sich zur Wochenmitte vom hohen USD ausbremsen lassen. (28.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX 0,0%, MDAX -0,5%, TecDAX -1,4%) gab im Sog der schwächeren Wall Street am frühen Nachmittag seine Gewinne vollständig ab und schloss unverändert bzw. schwächer, so die Analysten der Nord LB. Infineon seien nach einer pessimistischeren Jahresprognose um mehr als 5% abgesackt. Südzucker ( ISIN DE0007297004 WKN 729700 ) seien nach hohen Wertberichtigungen des Zuckerproduzenten um fast 12% eingebrochen.An der Wall Street ( Dow Jones -0,1%, S&P-500 -0,5%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,6%) hätten Anleger mit Blick auf eine weitere Abkühlung der Weltwirtschaft Dividendentitel links liegen lassen. Im Fokus habe der Krankenversicherer Centene (-5%) gestanden, der den Rivalen WellCare (+12%) für ca. 15 Mrd. USD übernehmen möchte. Nikkei 225 habe wegen Konjunktursorgen im Minus geschlossen (21.033,76 Pkt.). Bayer habe in einem wegweisenden US-Prozess um das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat erneut eine herbe Niederlage erlitten. Der Pharma- und Agrarchemie-Konzern sei zu Schadenersatz in Höhe von 80 Mo. USD verurteilt worden.