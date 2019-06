Schlechte Nachrichten für die Kunden: Die Deutsche Post wolle ab dem 1. Juli u.a. das Porto für den Standardbrief von 70 auf 80 Cent erhöhen, die Postkarte solle 0,60 (bisher: 0,45) Cent kosten. Die Bundesnetzagentur als Regulierer müsse noch zustimmen.



Infineon wolle den US-Speicherhersteller Cypress Semiconductor übernehmen. Ein entsprechender Vertrag mit dem US-Unternehmen sei unterzeichnet worden, habe Infineon mitgeteilt. Der deutsche Chiphersteller werde 23,85 USD je Aktie in bar bezahlen; dies entspreche einem Unternehmenswert von 9,0 Mrd. EUR.



"Die geplante Übernahme von Cypress ist ein großer und richtungsweisender Schritt bei der strategischen Weiterentwicklung von Infineon. Wir stärken und beschleunigen unser profitables Wachstum, stellen unser Geschäft auf eine breitere Basis und erschließen große zusätzliche Wachstumspotenziale in den Be-reichen Automobil, Industrie und Internet der Dinge", so CEO Ploss. Aufgrund der erwarteten Skaleneffekte entstünden nach Unternehmensangaben bis 2022 jährliche Kostensynergien in Höhe von 180 Mio. EUR.



Der Spezialmaschinenbauer ISRA VISION habe in H1 2018/19 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Bei Erlösen von 70,9 Mio. EUR (+10%) sei der Vorsteuergewinn (EBT) um 17% auf 14,9 Mio. EUR gewachsen. Die Auftragsbücher seien mit 98 Mio. EUR (Vorjahr: 95 Mio. EUR) ordentlich gefüllt, sodass ISRA VISION die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigt habe.



Der Euro bewege sich um die Marke von USD 1,12 und habe von der Verschärfung des Handelskonflikts und von schwächeren US-Konjunkturdaten profitiert.



Auch die Aussagen des saudischen Ölministers, wonach die OPEC+-Staaten bereit seien, Maßnahmen zur Stabilisierung der Ölpreise zu ergreifen, hätten einen weiteren Rückgang der Preise nicht verhindern können. Gold als Krisenwährung: Auch zum Wochenstart sei es weiter bergauf mit dem gelben Metall gegangen. (04.06.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwächeren Start haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,56%, MDAX +0,46%, TecDAX -0,11%) am Nachmittag dank besser startender US-Börsen erholt und freundlich geschlossen, so die Analysten der Nord LB. Wirecard hätten einen Teil der Verluste des Vortages wettmachen können und 2,89% höher geschlossen. Infineon seien am DAX-Ende nach einer Übernahmeankündigung um 8,12% abgesackt.Die US-Börsen ( Dow Jones +0,02%, S&P-500 -0,28%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,61%) hätten uneinheitlich geschlossen. Berichte über eine Untersuchung zur Marktmacht von Alphabet (-6,1%) und Facebook (-7,5%) hätten den gesamten Tech-Sektor belastet. Nikkei-225 tendiere aktuell 0,15% leichter bei 20.381 Punkten.