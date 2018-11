Infineon habe den Umsatz in Q4 um 5% auf 2,047 Mrd. EUR gesteigert. Das Betriebsergebnis habe 370 (319) Mio. EUR erreicht, der Konzernüberschuss sei wegen erhöhter Rückstellungen im Zusammenhang mit einer Klage des Qimonda-Insolvenzverwalters auf 141 (271) Mio. EUR gesunken. "Die Digitalisierung und Elektrifizierung vieler Bereiche des tgl. Lebens sorgen für anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen. Wir starten mit gut gefüllten Auftragsbüchern ins GJ 2019 und wollen weiterhin überdurchschnittlich wachsen", so CEO Ploss.



Der Ticketvermarkter CTS Eventim berichte ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum nach neun Monaten. Bei Erlösen von 922,5 Mio. EUR (+23,9%) habe sich das normalisierte EBITDA um 17,1% auf 140,0 Mio. EUR erhöht. Angesichts der bis jetzt positiven Geschäftsentwicklung rechne der Konzern auch für das Gesamtjahr mit höheren Werten bei Umsatz und Ergebnis.



Der Chemiekonzern LANXESS bestätige nach leichten Zuwächsen in Q3 die Ergebnisprognose für 2018 und erwarte einen Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns (EBITDA) am oberen Rand der Bandbreite von 5 bis 10%. In Q3 habe sich der Umsatz um 4,4% auf 1,79 Mrd. EUR erhöht, das ber. EBITDA habe 277 Mio. EUR erreicht, ein Plus von 1,5%.



Bei gebuchten Bruttoprämien von 27,1 (25,2) Mrd. EUR in den ersten neun Monaten habe der Versicherer Talanx das op. Ergebnis (EBIT) um 33% auf 1,5 Mrd. EUR gesteigert. Das Konzernergebnis sei dabei von 444 auf 488 Mio. EUR gestiegen. Im Gesamtjahr rechne Talanx mit einem Ergebnis von rd. 700 Mio. EUR.



Der Sinkflug des Euro habe sich fortgesetzt. Neben der Erwartung weiter steigender US-Zinsen belaste der ungelöste Haushaltskonflikt zwischen der EU und Italien die Stimmung.



Nach freundlichem Start hätten die Ölpreise ihre Gewinne weitgehend wieder abgegeben. Zunächst hätten sie von der Ankündigung einer Förderkürzung Saudi-Arabiens für Dezember profitiert. Der Goldpreis sei auch zu Wochenbeginn angeschlagen geblieben. Daran habe nicht zuletzt auch der hohe USD seinen Anteil. (13.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine Schwäche bei Technologiewerten hat den Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,77%, MDAX -1,39%, TecDAX -3,70%) vermasselt, so die Analysten der Nord LB.Für zusätzlichen Druck habe am Nachmittag eine nachgebende Wall Street gesorgt. Infineon habe nach eigentlich positiven Zahlen am DAX-Ende um 7,83% tiefer notiert. Einige Analysten hätten doch noch "ein Haar in der Suppe" gefunden. Ein milliardenschwerer Zukauf in den USA habe SAP ( ISIN DE0007164600 WKN 716460 0)-Anlegern schwer im Magen gelegen; am Ende habe die Aktie des Softwaregiganten 5,43% niedriger notiert.Eine Umsatz- und Gewinnwarnung eines Apple-Zulieferers habe an der Wall Street ( Dow Jones -2,32%, S&P-500 -1,97%, Nasdaq -2,78%) für lange Gesichter gesorgt. Apple habe nach der Gewinnwarnung des Zulieferers Lumentum 5,04% schwächer notiert. Goldman Sachs habe als Dow-Schlusslicht 7,46% verloren. Einem Bericht zufolge verlange Malaysia die Rückzahlung von Gebühren im Zusammenhang mit Geschäften des Staatsfonds. Nikkei-225 sei mit deutlichen Verlusten von 2,06% auf 21.810,52 gesunken.