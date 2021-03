Trotz massiver Kostensenkungen habe die Lufthansa wegen der Corona-Krise 2020 einen Nettoverlust von 6,7 (Vj.: +1,2) Mrd. EUR ausweisen müssen. Der Umsatz sei auf 13,6 (36,4) Mrd. EUR gesunken, das bereinigte EBIT habe bei -5,5 Mrd. EUR gelegen. In der Pandemie hätten nur 36,4 Mio. Passagiere die Kranich-Airline genutzt, gerade mal ein Viertel des Vorjahreswertes. Ab dem Sommer rechne CEO Spohr mit einer stärkeren Nachfrage, sodass der Betriebsverlust niedriger ausfallen solle als 2020. Nur die Frachtsparte habe im vergangenen Jahr Freude gemacht: Dort sei mit 772 Mio. EUR der höchste Betriebsgewinn der Geschichte eingefahren worden.



Eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten in der Corona-Pandemie habe dem Pharma- und Life-Science-Konzern Merck in 2020 einen Umsatzanstieg um 8,6%auf 17,5 Mrd. EUR beschert. Der bereinigte Betriebsgewinn sei dabei um 18,6% auf 5,2 Mrd. EUR geklettert. Für das laufende Jahr rechne Merck mit einem starken organischen Umsatzwachstum. Für den bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA) werde mit einem Wachstum im prozentual hohen einstelligen bis niedrigen Zehnerbereich gerechnet.



Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia habe auch das Corona-Jahr 2020 erfolgreich abschließen können. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group FFO) habe sich um 10,6% auf fast 1,35 (Prognose: 1,28 bis 1,33) Mrd. EUR erhöht. Zu der positiven Entwicklung hätten vor allem Zukäufe in Schweden beigetragen, habe Vonovia mitgeteilt. Die Corona-Pandemie habe jedoch einige Bauprojekte verzögert, habe es weiter geheißen. Für 2021 peile der Konzern weitere Zuwächse an: Der Group FFO solle nach Unternehmensangaben auf rund 1,42 bis 1,47 Mrd. EUR zulegen.



Die stärker als erwartet gestiegenen Aufträge an US-Industrieunternehmen im Januar hätten dem Euro am Nachmittag zugesetzt und für Kursverluste gesorgt.



Die OPEC+-Staaten würden ihre zurückhaltende Förderpolitik bis Ende April größtenteils fortsetzen wollen. Dies habe die Ölpreise am Berichtstag noch weiter nach oben gebracht.



Gold bleibe weiterhin auf der Verliererstraße und nähere sich der runden Marke von 1.700 USD je Unze immer weiter an. (05.03.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Gewinnmitnahmen, vor allem im Technologiesektor, belasteten am Donnerstag die Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,17%, MDAX -0,80%, TecDAX -1,48%), so die Analysten der Nord LB. Infineon hätten am DAX-Ende 6,45% verloren.US-Notenbankchef Powell sei mit seinen Aussagen zu Reaktionen der FED auf einen weiteren Zinsanstieg sehr vage geblieben und habe damit die Anleger an den US-Börsen enttäuscht. Die Indices ( Dow Jones -1,11%, S&P 500 -1,34%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -2,11%) hätten den Rückzug angetreten. Nikkei 225 habe sich abgeschwächt fortgesetzt. Am Ende habe ein Minus von 0,23% auf 28.864 gestanden.Belastungen durch die Corona-Pandemie hätten bei Henkel im vergangenen Jahr für einen Umsatzrückgang um 0,7% (organisch) auf 19,3 Mrd. EUR gesorgt. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) sei um 19,9% auf 2,6 Mrd. EUR gesunken. Für das laufende Jahr rechne der Konsumgüterkonzern mit einem Wachstum des organischen Umsatzes in einer Spanne von 2 bis 5%. Die bereinigte Umsatzrendite (EBIT-Marge) werde in einer Bandbreite von 13,5 bis 14,5% (2020: 13,4%) erwartet.