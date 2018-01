Airbus habe von der arabischen Fluglinie Emirates einen Großauftrag über 36 (20 fest plus 16 als Option) A380s-Maschinen bekommen. Das Auftragsvolumen solle bei 16 Mrd. USD liegen. Mit diesem Auftrag könne die Produktion des Riesenfliegers weitergeführt werden.



Ein nur leichter Anstieg bei den Lebensmittelpreisen habe das Umsatzwachstum bei Carrefour etwas gebremst. Im vierten Quartal sei der Umsatz bereinigt um 1,9% auf 23,33 Mrd. EUR gestiegen. Für das Gesamtjahr ergebe sich damit ein Plus von 1,6% auf 88,2 Mrd. EUR.



Einmalbelastungen durch die US-Steuerreform hätten auch bei der US-Großbank Morgan Stanley zu einem Gewinneinbruch im vierten Quartal geführt. Der Nettogewinn sei um 59% auf 686 Mio. USD gesunken, wie das Institut mitgeteilt habe.



Ohne neue Impulse sei der Euro zuletzt bis auf 1,2239 US-Dollar gestiegen. Die EZB habe den Referenzkurs zuvor auf 1,2235 (Mittwoch: 1,2203) US-Dollar festgelegt. Auch Reden von mehreren EZB-Bankern hätten keine Dynamik in die Gemeinschaftswährung gebracht. Der USD sei vom drohenden Regierungsstillstand in Washington belastet worden.



Am Ölmarkt habe es erneut kaum Bewegung gegeben, obwohl es neue Daten zu den US-Ölreserven gegeben habe. Diese seien wiederum überraschend stark zurückgegangen. Der Goldpreis habe sich im gestrigen Handel nahezu unverändert präsentiert. (19.01.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,74%, MDAX +0,59%, TecDAX +1,42%) ist am Donnerstag mit weiteren Kursgewinnen aus dem Handel gegangen und hat dabei dem weiterhin starken Eurokurs getrotzt, so die Analysten der Nord LB.Vor allem starke chinesische Konjunkturdaten hätten sich positiv ausgewirkt. Gleich zwei Kaufempfehlungen hätten bei Infineon an der DAX-Spitze für einen Kursschub von 5,55% gesorgt. Merck habe als schwächster Titel im Leitindex 1,42% nachgegeben. Airbus habe nach dem A380-Auftrag von Emirates 0,96% gewonnen.Der seit Monaten schwelende Haushaltsstreit in den USA habe die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones -0,04%, S&P-500 -0,02%, Nasdaq unverändert) gen Süden gedrückt. Zudem hätten einige Statistiken verunsichert. So habe der Wohnungsbau in den USA im Dezember überraschend einen Dämpfer erhalten. Der Konjunkturindex der FED von Philadelphia für Januar sei niedriger als erwartet ausgefallen. Nikkei-225 : 23.808,06) trotz der Verluste an der Wall Street zugreifen lassen.