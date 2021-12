In der ersten Jahreshälfte könnten angesichts des erwarteten Konjunkturverlaufs Zykliker im Vordergrund stehen, defensive Titel könnten dann in der zweiten Jahreshälfte an Attraktivität gewinnen. Sektor-Rotationen seien möglich. Für den marktbreiten US-Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) erwarte die Postbank Ende Dezember 2022 einen Stand von 5.000 Punkten. Den größten Teil des Gewinnwachstums könnten Unternehmen aus dem Technologiesektor und aus der Digitalwirtschaft beisteuern.



Aktienallokationen würden in der Regel zunehmen, wenn das Verbrauchervertrauen hoch sei, die politische Unsicherheit begrenzt bleibe und das Wirtschaftswachstum robust ausfalle. Für die USA treffe das zu: Die Zuflüsse in US-Aktienfonds und -ETFs würden seit Jahresbeginn rund 220 Milliarden US-Dollar betragen und auf ein Rekordniveau zusteuern. US-Haushalte, ausländische Anleger sowie Publikums- und Pensionsfonds würden mehr als 80% aller US-Aktien halten und hätten vor dem Hintergrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds inzwischen über die Hälfte ihrer Portfolios in Aktien angelegt. Da auch der Konjunkturausblick für die USA positiv ausfalle, sollten die Kurse 2022 eine strukturelle Unterstützung erhalten.



Die Prognose für die kommenden 12 Monate für den Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) liege bei 4.600 und für den marktbreiteren Stoxx Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) bei 510 Punkten. Mittlerweile habe der Bewertungsunterschied zwischen europäischen und US-Aktien ein 20-Jahreshoch erreicht und sollte nicht weiter zunehmen.



Die Unsicherheit an den Immobilien- und Kreditmärkten in China und möglicherweise strengere Coronavirus-Beschränkungen vor den Olympischen Winterspielen in Peking könnten nicht nur die Kurse chinesischer Aktien belasten. Als Wendepunkt für Schwellenländeraktien könnte sich das 2. Quartal 2022 erweisen: Die chinesischen Behörden würden für diesen Zeitraum eine mögliche Lockerung von Beschränkungen für Gesellschaft und Unternehmen planen. Auch andere ASEAN-Staaten dürften die vollständige wirtschaftliche Wiedereröffnung vorantreiben. Die Postbank erwarte für Ende Dezember 2022 einen Indexstand des MSCI Emerging Markets von 1.340 Punkten. Auf 12-Monatssicht biete innerhalb der Schwellenländer die Region Asien die besten Perspektiven. Allerdings müssten Anleger mit einer gewissen Volatilität rechnen. (Perspektiven Dezember 2021) (08.12.2021/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Unverhofft kommt oft - das gilt allemal in der Pandemie: Die neue Coronavirus-Variante Omikron hat die Anleger in einer Phase zunehmender Nervosität kalt erwischt, so die Analysten von Postbank Research.Insbesondere in Europa würden die Corona-Maßnahmen verschärft, auch in Deutschland sei ein allgemeiner Lockdown politisch nicht mehr ausgeschlossen. An den Aktienmärkten würden kurzfristig weitere Korrekturen drohen - und eine verstärkte Nachfrage nach "Stay-at-home"-Titeln.