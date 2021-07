Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell leichter bei 28.136,27 Punkten.



BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) sehe sich nach den Worten von Vertriebsvorstand Nota auf Kurs, "in diesem Jahr ein solides und profitables Absatzwachstum zu erzielen". Den Grundstein dafür habe der Autobauer im ersten Halbjahr gelegt, wo die BMW Group ein Absatzplus von 39% auf 1,339 Mio. Einheiten habe erzielen können. Gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 sei das ein Zuwachs von 7% gewesen. "Dank unseres starken Modellportfolios, einer weltweit hohen Kundennachfrage sowie unserer exzellenten operativen Leistung konnten wir im ersten Halb-jahr 2021 einen neuen Bestwert beim Absatz erzielen. Besonders erfreulich ist, dass wir den Absatz unserer elektrifizierten Fahr-zeuge mehr als verdoppeln konnten", so Nota weiter. Sorge bereite dem Autobauer, dass die Versorgungssituation mit Halbleiterkomponenten weiterhin angespannt bleiben dürfte. Auswirkungen auf die Absatzsituation im weiteren Jahresverlauf seien nicht auszuschließen, habe BMW mitgeteilt.



CropEnergies (ISIN DE000A0LAUP1/ WKN A0LAUP) habe in Q1 des GJ 2021/22 (01.03--31.05.) den Umsatz auf 214 (Vorjahr: 171) Mio. EUR gesteigert. Das EBITDA habe sich auf 25,5 von 18,2 Mio. EUR erhöht, das operative Ergebnis sei auf 15,1 (8,1) Mio. EUR gesprungen. Der Hauptgrund für die erfreuliche Entwicklung sei eine Normalisierung des Ethanolabsatzes, der im Vorjahr aufgrund des pandemiebedingt verlängerten Stillstands am einen Standort deutlich niedriger ausgefallen sei. Die Steigerungen der Absatzmengen und -preise hätten trotz deutlich höherer spezifischer Rohstoff- und Energiekosten zu einem verbesserten Ergebnis geführt. CropEnergies habe die Prognose für das GJ 2021/22 bestätigt. Demnach solle das EBITDA zwischen 90 und 125 (148) Mio. EUR liegen, das operative Ergebnis zwischen 50 und 80 (107) Mio. EUR.



Der Euro sei unter Druck geraten. Gründe dafür seien gewesen, dass die deutsche Industrie ihre Produktion im Mai überraschend erneut eingeschränkt habe und ein steigender USD.



Nach den deutlichen Einbußen des Vortages sei es mit den Ölnotierungen am Berichtstag zunächst wieder bergauf gegangen. Marktteilnehmer scheinen noch immer uneins über die Bewertung der OPEC+-Konferenz, die ohne Ergebnis geblieben sei. Gold habe sich über der Marke von 1.800 USD halten können. (08.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine Vortagesverluste ausgebügelt, so die Analysten der Nord LB.Schnäppchenjäger seien an den Markt zurückgekehrt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,17%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,16% und der MDAX um +0,74% gestiegen. Bei den Einzeltiteln hätten vor allem Analystenurteile Bewegungen ausgelöst. So hätten HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) nach einer bekräftigten Kaufempfehlung an der DAX-Indexspitze 4,15% zugelegt.Trotz moderater Gewinne habe es an der Wall Street nicht für neue Bestmarken gereicht. Erst hätten Anleger erneut Technologiewerte favorisiert, dann aber habe der Schwung nachgelassen und rund um die Gewinnschwelle sei es noch einmal knapp geworden. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,30%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,34% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,01% geklettert.