Neben dem Blick auf den DAX als Ganzes lohne es sich auch, einzelne Papiere näher zu betrachten. Die Aktien von Daimler seien gestern über die 57er Marke und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2019 geklettert. Zur Erinnerung: Im März dieses Jahres sei noch ein Zwischentief bei rund 21 Euro markiert worden.



Aus dem MDAX habe Wacker Chemie den höchsten Stand seit dem vierten Quartal 2018 erreicht, während RATIONAL sogar ein Allzeithoch habe erklimmen können.



Insgesamt gestalte sich die Umsatzentwicklung des deutschen Leitindex unterdurchschnittlich, wodurch die Frage im Raum stehe, ob der DAX genügend Momentum entwickeln könne, um aus der etablierten Handelsrange, deren oberen Begrenzung bei 13.313 Zählern zu finden sei, nachhaltig auszubrechen.



Wie bereits angedeutet, habe sich die obere Range-Begrenzung zuletzt als schwere Hürde erwiesen. Zudem sei diese nicht im Rahmen der "10-Tageregel" aufgelöst worden. Entsprechend müsse in Betracht gezogen werden, dass die Seitwärtsphase noch eine Zeit lang anhalte. Bemerkenswert sei zudem, dass sich der DAX aktuell an einer langfristigen Strukturprojektionsmarke (13.258) entlanghangele. Diese gehe auf Anfang 2018 zurück. Sollte es dennoch zu einem Ausbruch auf der Oberseite kommen, wären die nächsten Widerstände bei 13.411 und 13.460 Zählern zu finden. Auf der Unterseite gehe von den Marken bei 13.130 Punkten und 13.045 Punkten Unterstützung aus. (25.11.2020/ac/a/m)







FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX schwimmt weiterhin, zumindest in Teilen, auf einer Corona-Impfstoffwelle, so Christian Schmidt von der Helaba.Immer mehr Anbieter scheinen nahezu zeitgleich mit ihren Präparaten an den Start zu gehen, so die Analysten der Helaba. Um im Zuge dessen die nach wie vorhandenen Risiken vollständig auszublenden, scheine es jedoch zu früh.