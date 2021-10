Darüber hinaus würden die sonstigen Belastungsfaktoren wirken, wie beispielsweise die steigenden Preise oder die Lieferkettenproblematik. Mit Blick auf Letztgenannte zeige sich auf Basis neuester Prognosen, dass die weltweite Automobilindustrie wohl noch stärker betroffen sei als bisher angenommen. Während zuletzt von einem Produktionsausfall in Höhe von rund 7,7 Millionen Autos ausgegangen worden sei, werde nun mit ca. 10 Mio. gerechnet.



Darüber hinaus würden zunehmend Konjunktursorgen laut und auch der tendenziell aufwärts gerichtete Rendite-Trend belaste das Sentiment. Zudem gelte es auch, mögliche saisonale Aspekte bei der Beurteilung des Gesamtbildes zu berücksichtigen. Spannung verspreche auch die in der kommenden Woche Fahrt aufnehmende US-Quartalsberichtssaison.



Nachdem der DAX zuletzt mehrfach mit dem Versuch gescheitert sei, die 144-Tagelinie zu überwinden, würden auf der Unterseite nun die 200-Tagelinie sowie der 200-Tage-EMA (15.005/14.965) in den Fokus rücken. Ein nachhaltiger Rutsch unter die genannten Level werde zunehmend wahrscheinlich, nachdem die vom Wochenchart abgeleitete Strukturmarke bei 15.134 Zählern herausgenommen worden sei. Weitere Supports seien bei 14.912 Zählern, 14.855 Zählern, 14.804 Zählern, 14.760 Zählern, 14.685 Zählern und 14.637 Zählern zu finden. (05.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten hält die Zurückhaltung an, so Christian Schmidt von der Helaba.Eine wesentliche Ursache dafür sei die Tatsache, dass die Aktien des chinesischen Immobilienriesen Evergrande vom Handel in Hongkong ausgesetzt worden seien, nachdem eine weitere Zinszahlung nicht geleistet worden sei. Von offizieller Seite habe es geheißen, dass die Handelsaussetzung mit einer möglichen Übernahme-Offerte (von Geschäftsteilen) im Zusammenhang stünde. Insgesamt so scheine es, bleibe die Gefahr für einen Kollaps des Unternehmens, bestehen. In diesem Fall würde die Frage aufkommen, ob und in welchem Umfang weitere Unternehmen straucheln könnten.