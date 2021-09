Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China ist wieder ein Thema an den Börsen, nachdem dort die Einzelhandelsumsätze und auch die Industrieproduktion des Monats August enttäuscht hatten, so Ralf Umlauf von der Helaba.



Zudem sorge der Immobilienentwickler China Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) für weitere Negativschlagzeilen. Vor diesem Hintergrund sei die Erholung von der Kursschwäche der ersten Septemberwoche ins Stocken geraten. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei gestern bei 15.616 Zählern und einem Minus von knapp 0,7% aus dem Handel gegangen. Ob es heute kräftige Impulse auf der einen oder anderen Seite geben werde, sei fraglich, denn die US-Konjunkturdaten würden wohl gemischt ausfallen und gestern habe der Markt bereits kaum auf die positive Stimmungslage und das Plus der Produktion reagiert.



Die 55-Tagelinie (15.704 Punkte) sei gestern unterschritten worden. Zur Vorsicht mahne zudem die Indikatorenlage. Vor allem die intakten Verkaufssignale von DMI und MACD seien zu nennen. Auch seien den dritten Tag in Folge niedrigere Tageshochs zu konstatieren, was darauf hindeute, dass dem DAX mal wieder der Schwung verloren gegangen sei. Als wichtige Haltemarke sähen die Analysten der Helaba die 100-Tagelinie bei 15.590 Punkten an. Darunter würde sich das Bild nochmals deutlich eintrüben. (16.09.2021/ac/a/m)



