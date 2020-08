Das Ergebnis und der Ausblick des Cloud-Spezialisten Salesforce hätten im gesamten Technologiesektor für Euphorie gesorgt. Salesforce-Aktien seien um 26,1% nach oben geschnellt.



Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell leichter bei 23.189 Zählern (-0,44%).



Aroundtown (ISIN LU1673108939/ WKN A2DW8Z) habe vor allem dank der Fusion mit dem Wettbewerber TLG (ISIN DE000A12B8Z4/ WKN A12B8Z) im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. Die Immobilienfirma habe den Nettomietertrag um 40% auf 502 Mio. EUR steigern können. Das operative Ergebnis (FFO I) habe dabei 312 (239) Mio. EUR erreicht. Für das Gesamtjahr erwarte der Vorstand ein FFO I in der Spanne von 460 bis 485 Mio. EUR.



Beim Windparkbetreiber Encavis (ISIN DE0006095003/ WKN 609500) sei der Umsatz im ersten Halbjahr um rund 8% auf 154,8 Mio. EUR gestiegen. Der Erlösanstieg sei vornehmlich auf die Akquisition mehrerer Windparks in Dänemark zurückzuführen gewesen. Das operative Ergebnis (EBIT) sei auf 74,5 (78,2) Mio. EUR gesunken, was u.a. auf negative meteorologische Effekte (3,1 Mio. EUR) und einen a.o. Ertrag im Vorjahr in Höhe von 5,9 Mio. EUR zurückzuführen gewesen sei. Die Gesamtjahresziele eines Umsatzes von über 280 (273,8) Mio. EUR und eines EBIT von mehr als 130 (132,4) Mio. EUR seien bestätigt worden.



Dow-Aufsteiger Salesforce habe auch in der Corona-Krise von einer robusten Nachfrage der Unternehmenskunden durch den Trend zum Homeoffice profitiert. Im 2. Quartal habe sich der Umsatz um 29% auf 5,15 Mrd. USD erhöht. Der Quartalsgewinn sei auf 2,63 Mrd. USD geklettert, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum nur 91 Mio. USD verdient habe. Hintergrund des starken Anstiegs sei u.a. eine Steuergutschrift in Höhe von 2 Mrd. USD. Nach den guten Q2-Zahlen habe das Softwareunternehmen die Jahresumsatzprognose auf 20,7 bis 20,8 (bisher: 20,0) Mrd. USD erhöht, ein Plus gegenüber dem Vorjahr von rund 22%. (27.08.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf anhaltende Unterstützung durch die Notenbanker auf ihrem diesmal virtuellen Jackson Hole-Treffen haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt nach oben gezogen (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,98%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,94%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,30%), berichten die Analysten der NORD/LB.SAP-Titel (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) hätten von starken Quartalszahlen und einem optimistischeren Ausblick auf das Gesamtjahr durch den US-Konkurrenten Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) profitiert und um 2,15% angezogen. Die generell gute Stimmung im Tech-Sektor habe Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) mit einem Plus von 4,06% an die DAX-Spitze gezogen.Vor allem positive Unternehmensnachrichten hätten die Kurse an den US-Börsen angetrieben (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,30%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +1,02%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,73%). Die eigentlich erwartete Zurückhaltung vor dem Notenbanker-Treffen sei damit ausgeblieben.