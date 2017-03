Als Folge der schlechten Unternehmenssituation seien Einsparungen geplant: Mehr als 1.000 Arbeitsplätze sollten gestrichen werden, hinsichtlich der Dividende sei für das Geschäftsjahr 2016 eine Kürzung von 50 auf 21 Cent vorgesehen. Ab 2018 seien jährliche Einsparungen in Höhe von 400 Millionen Euro geplant. Der nach Marktkapitalisierung einst wertvollste deutsche Konzern habe in den vergangenen fünf Jahren knapp zwei Drittel seines Börsenwerts eingebüßt. Bereits am heutigen Freitag seien die nächsten Neuigkeiten gefolgt: Im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens habe E.ON über eine Kapitalerhöhung rund 1,35 Milliarden Euro zur teilweisen Finanzierung der Mitte des Jahres anstehenden Zahlung an den staatlichen Atomfonds in Höhe von zehn Milliarden Euro erlöst.



Bei der Deutschen Lufthansa würden die Geschäfte trotz der Belastungen durch Streiks gut laufen: Für 2016 habe das Unternehmen ein Rekordergebnis von 1,78 Milliarden Euro (ein Anstieg von 4,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2015) gemeldet und dabei von den im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent gesunkenen Treibstoffkosten profitiert. Im laufenden Jahr dürften diese Kosten jedoch wieder ansteigen.



Erfreulich für die Gesellschaft sei außerdem gewesen, dass im seit Jahren andauernden Tarifkonflikt mit der Pilotenvereinigung Cockpit eine Einigung erzielt worden sei: Diese entlaste die Pensionsverbindlichkeiten der Lufthansa im hohen dreistelligen Millionenbereich. Die Gefahr von neuen Streiks der Piloten sei damit ebenfalls für die nähere Zukunft beseitigt. Seit 2014 habe es seitens der Flugzeugführer immerhin 14 Arbeitsniederlegungen gegeben, diese hätten alleine im Jahr 2016 Kosten von 100 Millionen Euro verursacht.



Im Gegenzug werde der Konzern durch den Lohnabschluss mit Kosten von 85 Millionen Euro pro Jahr belastet. Die Dividende solle bei 50 Cent je Anteilsschein verbleiben. Die Nachrichten der Woche seien vom Kapitalmarkt äußerst positiv aufgenommen worden: Die Aktien des Kranichs hätten deutlich zulegen können und heute oberhalb der Marke von 15 Euro auf dem höchsten Stand seit 2014 notiert.





Die weltweiten Aktienmärkte präsentierten sich auch in der zurückliegenden Handelswoche in einer engen Handelsspanne, so die Experten von Union Investment.Die Leitzinserhöhung der US-Notenbank FED sei von den Marktteilnehmern bereits erwartet worden und auch der Wahlausgang in den Niederlanden habe für keine großen Impulse gesorgt. Der DAX habe leicht zulegen können und die 12.000 Punkte-Marke erneut übersprungen. Der EURO STOXX 50 habe ebenfalls leichte Zugewinne erzielen können. Die Börsen in den USA hätten kaum verändert tendiert. WKN ENAG99 ) schwache Zahlen für das Jahr 2016 vorgelegt: Die Gesellschaft habe einen Rekordverlust von 16 Milliarden Euro verbucht, den höchsten der Firmengeschichte. Gründe für den Fehlbetrag seien die gesunkenen Strompreise im Großhandel (Solar- und Windstrom würden bevorzugt in die Netze eingespeist) und vor allem die Belastungen aus dem von der Bundesregierung im Nachgang der Fukushima-Katastrophe im Jahr 2011 beschlossenen Atomstieg. Als Folge der sinkenden Großhandelsstrompreise habe E.ON seine Kraftwerkssparte Uniper an die Börse gebracht, allerdings nicht ohne Abschreibungen in Milliardenhöhe darauf vornehmen zu müssen.