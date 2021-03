Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der Ausbruchsrallye des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag beruhigte sich das Handelsgeschehen gestern wieder spürbar, so die Analysten der Helaba.



Einerseits seien die positiven Effekte im Zusammenhang mit dem US-Hilfspaket über 1,9 Bio. USD in den Kursen bereits beinhaltet, andererseits würden die perspektivisch steigenden Anleiherenditen und die Inflationstendenzen das Sentiment belasten. Wie an dieser Stelle mehrfach angemerkt, seien bereits viele Vorschusslorbeeren verteilt, welche es zu bestätigen gelte. Gleiches sei für die Konjunkturerwartungen zutreffend. Zudem gelte es zu beachten, dass die Bewertungsniveaus keineswegs als günstig zu bezeichnen seien. Nicht zuletzt deshalb würden die nächsten Handelstage versprechen, spannend zu werden. In der kommenden Woche sei großer Verfall an der Terminbörse. Häufig habe in der Vergangenheit beobachtet werden können, dass in der Nähe des "Triple Witching" Richtungswechsel vollzogen worden seien. Hinzu komme, dass auf den 21. März das Ende eines großen "Gann-Zyklus" entfalle.



Der DAX habe gestern erneut einen Rekordstand (14.475,65) markiert. Damit sei auch das Projektionsziel bei 14.445 Zählern abgearbeitet worden. Im Vergleich zum Vortag habe die Bewegungsdynamik spürbar nachgelassen. Sicherlich hätten beim Ausbruch aus der etablierten Range am Montag auch Short-Eindeckungen eine wesentliche Rolle gespielt. Weitere Extensions seien bei 14.542 und 14.639 zu finden. Auf der Unterseite würden die Marken bei 14.354, 14.279, 14.011 und 13.937 Punkten als Supports wirken. Die 55-Tagelinie verlaufe bei 13.877 Zählern. (10.03.2021/ac/a/m)



