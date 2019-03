LEONI kassiere den Ausblick für das laufende Jahr. Eine weitere Eintrübung des Marktumfeldes, die anhaltend schlechte operative Performance im Bordnetzbereich sowie höhere Kosten und Anlaufschwierigkeiten in Mérida (Mexiko) würden diesen Schritt erforderlich machen, habe der Autozulieferer mitgeteilt. Angesichts der fortgesetzten Unsicherheit habe Konzernchef Kamper keine Prognose für das Gesamtjahr gewagt.



Der Versicherer Talanx erhöhe die Dividende für das abgelaufene Jahr um fünf Cent auf 1,45 Euro je Aktie. Der Nettogewinn sei im vergangenen Jahr um 5% auf 703 Millionen Euro gestiegen. Für 2019 stelle das Unternehmen aus Hannover weiterhin einen Gewinnsprung auf rund 900 Millionen Euro und ein Prämienwachstum von währungsbereinigt 4% in Aussicht.



Die Wohnimmobilienfirma Grand City Properties habe ihren Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO I) habe um 11% auf 198 Millionen Euro zugelegt. Die Dividende solle auf 0,77 (Vorjahr: 0,73) Euro je Aktie steigen.



Sixt (ISIN DE0007231326 / WKN 723132) gebe nach einem Rekordjahr dem Ausbau und der Digitalisierung des Geschäfts Vorrang gegenüber weiteren Gewinnsteigerungen. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen werde in diesem Jahr auf bereinigter Basis bei knapp 340 Mio. EUR stabil bleiben, habe es geheißen. Der Umsatz solle aber operativ - ohne den Verkauf gebrauchter Leasing-Fahrzeuge - deutlich steigen.



Der Eurokurs habe von der Zurückhaltung im USD profitiert. Die Gemeinschaftswährung habe ihre frühen Gewinne im Laufe des Tages sogar noch ausgebaut.



Das Treffen der OPEC am Wochenende habe nur wenig Auswirkungen auf die Ölpreise gehabt - und dies obwohl eine Verlängerung der Förderkürzung angedeutet worden sei und die Anzahl aktiver Ölbohrungen in Amerika zurückgegangen sei. Der Goldpreis habe etwas fester notiert. (19.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einer starken Vorwoche ging dem deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,25%, MDAX +0,28%, TecDAX -0,17%) zum Wochenstart etwas die Luft aus, so die Analysten der Nord LB.Zudem schwebe immer noch das Dauerthema Brexit über den Anlegern. Für viel Gesprächsstoff habe die mögliche Fusion der Deutschen Bank (+4,15%) und der Commerzbank (+7,21%) gesorgt. Zwar sehe der Markt die Commerzbank als Gewinner des Zusammenschlusses, ob es aber überhaupt einen Sieger in dieser Sache gebe, sei fraglich. Die Analysten würden eine rein kostengetriebene Fusion für nicht zielführend halten, da sie keines der aktuellen Probleme beider Banken löse. Auch die "anhaltend schwierige Situation in unerwartetem Umfang" von LEONI (-19,69%) habe für ordentlich Wirbel auf dem Parkett gesorgt.Viel passiert sei gestern an der Wall Street ( Dow Jones +0,3%, S&P-500 +0,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,3%) nicht. Zwar seien die Indices etwas nach oben geklettert, größere Engagements seien mit Blick auf die FED-Sitzung Mitte der Woche jedoch ausgeblieben. Nikkei-225 habe etwas leichter notiert (aktuell 21.552,76 Punkte).