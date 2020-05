Insbesondere durch das Mengenwachstum habe BASF den Umsatz in Q1 um 7% auf 16,75 Mrd. EUR steigern können. Allerdings hätten sich niedrigere Preise für Kunststoffvorprodukte und Basischemikalien beim ber. operativen Gewinn (EBIT) bemerkbar gemacht, welcher um 6% auf 1,64 Mrd. EUR gesunken sei.



MTU Aero Engines habe in Q1 den Umsatz um 13% ggü. dem Vorjahr auf 1.272,7 Mio. EUR gesteigert. Beim operativen Ergebnis habe es einen leichten Rückgang um 3% auf 181,8 Mio. EUR gegeben. Der Gewinn nach Steuern habe 128,0 (133,5) Mio. EUR erreicht. MTU stelle sich auf einen Nachfrageeinbruch in der Corona-Krise ein. Davon seien vor allem das Geschäft mit Triebwerksteilen, aber auch die Wartung und Instandhaltung von Passagierflugzeugen betroffen, habe es geheißen. Eine Prognose für 2020 sei noch nicht möglich, so Vorstandschef Winkler.



Bei LafargeHolcim seien die Erlöse in Q1 um 11,2% auf 5,3 Mrd. CHF gesunken. Das Betriebsergebnis (wiederkehrendes EBIT) sei auf 262 (305) Mio. CHF zurückgegangen. Die größten Auswirkungen der Krise erwarte der Konzern in Q2.



Die Ausweitung des billionenschweren Kreditprogramms der FED habe den Dollar geschwächt; im Gegenzug habe der Euro zugelegt.



Die Erholung bei den Ölpreisen habe sich fortgesetzt. Der Goldpreis sei wieder unter die Marke von 1.700 USD gerutscht. (04.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ernüchternde Konjunkturdaten und Quartalszahlen sowie die Enttäuschung, dass die EZB auf eine Aufstockung der Wertpapierkäufe zum Kampf gegen die Corona-Krise verzichtet hat, haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt ( DAX -2,22%, MDAX 1,55%, TecDAX -0,87%) die Laune verdorben, so die Analysten der Nord LB.Die Angst vor Kreditausfällen durch die Corona-Krise habe die Aktie der Deutschen Bank (-5,27%) nach unten gezogen. Bei BASF seien die Q1-Zahlen nicht gut angekommen: -5,20%.Der US-Aktienmarkt (30.04.: Dow -1,17%, S&P-500 -0,62%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,28%, 01.05.: Dow -2,60%, S&P-500 -3,05%, Nasdaq-Comp. -3,20%) habe am Donnerstag nicht an die Vortagesgewinne anknüpfen können und schwächer geschlossen. U.a. hätten neu hinzugekommene 3,8 Mio. Arbeitslose in der Woche belastet. Die Beschuldigungen Trumps gegenüber China wegen der Corona-Krise, schwache Konjunkturzahlen und wenig inspirierende Quartalsberichte hätten die Wall Street am 1. Mai belastet.