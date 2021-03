HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) habe 2020 einen Erlösrückgang um 6,6% auf 17,606 Mrd. EUR hinnehmen müssen. Dank kräftiger Kostensenkungen habe das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen um 3,5% auf 3,707 Mrd. EUR zugelegt. Das zusätzliche ordentliche Ergebnis in Höhe von -3.678 (i.V.: -178) Mio. EUR sei im Wesentlichen durch die COVID-19-bedingte Neubewertung des Vermögensportfolios des Konzerns belastet worden. Bereinigt um diesen Effekt sei das Ergebnis um 7,6% auf 1,365 Mrd. EUR gestiegen. Für 2021 werde eine leichte Verbesserung bei den Erlösen und beim ber. Betriebsergebnis prognostiziert.



Ein gutes viertes Quartal habe bei DEUTZ (ISIN DE0006305006/ WKN 630500) nicht ausgereicht, um im Gesamtjahr 2020 rote Zahlen zu vermeiden. Bei einem Umsatz von 1,295 Mrd. EUR (-29,6%) habe sich der Nettoverlust auf 107,6 (+52,3) Mio. EUR belaufen. Für 2021 erwarte DEUTZ einen auf 1,4 Mrd. EUR steigenden Umsatz und ein mindestens ausgeglichenes EBIT vor Sondereffekten.



Sartorius (ISIN DE0007165631/ WKN 716563) erhöhe nach einem guten Jahresauftakt seine Prognose für 2021. Der Laborausrüster erwarte nun beim Umsatz ein Plus von rund 35% (bisher: 19% bis 25%) und eine operative EBITDA-Marge von 32% (30,5%). Der Auftragseingang während der ersten zehn Wochen des Jahres sei sehr stark gewesen und man rechne weiter mit einer hohen Nachfrage, insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, habe Sartorius mitgeteilt.



Der Euro habe einen Großteil der am Mittwoch nach dem US-Zinsentscheid entstandenen Gewinne wieder abgeben müssen.



Erneut steigende Rohöllagerbestände in den USA und der starke USD hätten beim Öl für schwache Notierungen gesorgt. Gold habe erneut nur wenig verändert tendiert. (19.03.2021/ac/a/m)





Die weiterhin lockere US-Geldpolitik hat am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +1,23%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,33%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,81%) zu weiteren Gewinnen geführt, so die Analysten der Nord LB.Die steigenden Anleiherenditen hätten die Finanztitel begünstigt. Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) seien an der DAX-Spitze um 4,89% vorgerückt, für die Titel der Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) sei es um 2,88% nach oben gegangen. VW Vz. (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) hätten einen kleinen Teil der jüngsten Gewinne abgegeben und 3,36% tiefer geschlossen.Erneut steigende Renditen am Anleihenmarkt hätten an den US-Börsen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,46%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -1,48%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -3,02%) für Kursverluste gesorgt. Insbesondere Tech-Werte hätten gelitten.