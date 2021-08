Vor der Notenbankkonferenz hätten die Anleger an der Wall Street leichte Gewinnmitnahmen vorgenommen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,54%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,58%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,64%). Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) (+2,66%) habe mit dem Jahresausblick überzeugt.



Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) tendiere aktuell leichter bei 27.612 Zählern (-0,47%).



Trotz deutlich anziehender Bestellungen auf 1,393 (Vorjahr: 0,760) Mrd. und einem daraus resultierenden Umsatz von 2,901 (1,389) Mrd. EUR (Pro-forma-Basis) sei der Essenslieferdienst Delivery Hero auch im ersten Halbjahr 2021 in den roten Zahlen geblieben. Das bereinigte EBITDA habe bei -332,3 (-323,5) Mio. EUR gelegen und sich damit sogar noch etwas gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Bereits Mitte August habe das Unternehmen seinen Umsatzausblick angehoben und erwarte nun für das Gesamtjahr Erlöse von 6,4 bis 6,7 (Vorjahr: 2,8) Mrd. EUR.



Fielmann (ISIN DE0005772206/ WKN 577220) habe das Wachstum im ersten Halbjahr steigern können und erhöhe vor diesem Hintergrund die Gewinnprognose zum zweiten Mal binnen weniger Wochen. Ausgehend von der sichtbaren Erholung in den ersten sechs Monaten werde nun ein Vorsteuergewinn von mehr als 200 (2020: 175,5) Mio. EUR erwartet, habe der Konzern mitgeteilt. Die Prognose für den Umsatz von rund 1,7 (1,4) Mrd. EUR habe der Konzern bekräftigt. Im ersten Halbjahr habe die Optikerkette die Erlöse um 29% auf 919,8 Mio. EUR und den Vorsteuergewinn um 156% auf 96 Mio. EUR gesteigert.



Salesforce rechne nach der 27 Mrd. USD schweren Übernahme des Bürochat-Anbieters Slack (ISIN US83088V1026/ WKN A2PGZL) mit deutlich höheren Umsätzen. Für das im Januar 2022 zu Ende gehende GJ erwarte der SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460)-Konkurrent Erlöse zwischen 26,2 und 26,3 (Vorjahr: 21,25; bisherige Prognose: 25,6 bis 25,7) Mrd. USD. Im 2. Quartal habe sich der Umsatz um 23% auf 6,34 Mrd. USD verbessert, der Gewinn sei aufgrund hoher Investitionen auf 535 Mio. USD nach 2,625 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum geschrumpft. (27.08.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor der heutigen Rede von FED-Chef Powell auf dem Notenbanker-Treffen von Jackson Hole hielten sich die Anleger an der deutschen Börse zurück (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,42%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,45%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,63%), berichten die Analysten der NORD/LB.Zudem habe sich die Konsumstimmung in Deutschland eingetrübt.Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) hätten 3,21% abgegeben; trotz einer beeindruckenden Umsatzsteigerung sei der Essenslieferdienst im Halbjahr noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht.