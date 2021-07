Unter den Einzeltiteln hätten IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) 4,64% nachgegeben. Der Chef der Cloud-Sparte gebe seinen Posten auf und wolle dem Computerriesen nur noch beratend zur Seite stehen. Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) (+1,82%) hingegen seien gesucht gewesen, nachdem der Konzern bekannt gegeben habe, dass sein Corona-Impfstoff eine "starke und anhaltende" Immunantwort gegen die besonders ansteckende Delta-Variante anrege.



Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) starte leichter in die Woche: 28.641 (-0,50%).



GRENKE (ISIN DE000A161N30/ WKN A161N3) habe in Q2 sein Leasingneugeschäft mit 398,6 (Vorjahr: 402,3) Mio. EUR nahezu stabil gehalten. Die Anzahl der Neuverträge sei dabei um 11,3% auf 56.078 gestiegen und habe dabei erstmals seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie wieder über dem Niveau des Vorjahresquartals gelegen, habe GRENKE mitgeteilt. Auch mit der Marge des Deckungsbeitrags 2 sei es aufwärts gegangen (von 17,5% auf 18,1%). "Wenn wir uns die vergangenen Monate anschauen, dann sehen wir, es geht jetzt wieder bergauf", so CFO Hirsch. "Gleichwohl befinden wir uns weiterhin in einem von der Pandemie geprägten Marktumfeld."



Die Aussagen von EZB-Präsidentin Lagarde, die in der Euro-Zone noch keinen stabilen Konjunkturaufschwung sehe, hätten dem Euro am Freitag nur temporär belastet.



Nach den deutlichen Kursgewinnen im Verlauf der Woche hätten die Ölpreisevor dem Wochenende eine Verschnaufpause eingelegt. Die verstärkten Sorgen vor erneuten Corona-Beschränkungen in mehreren Ländern hätten das Gold vor dem Wochenende glänzen lassen. (05.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ist mit freundlichen Notierungen ins Wochenende gegangen, so die Analysten der Nord LB.Auch der kräftig erholte US-Arbeitsmarkt habe daran nichts ändern können. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,30% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,61% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,51% gestiegen. Nach einer positiven Studie seien die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) gesucht gewesen. Am Ende habe es an der DAX-Spitze ein Plus von 3,48% gegeben.Die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten und ein starker Auftragseingang in der Industrie im Mai hätten den US-Aktienmärkten zu weiteren Kursgewinnen verholfen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,44% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,75% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,81% geklettert.