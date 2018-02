Der Nikkei-225 sei im Gefolge der Wall Street schwach (21.382,62) gewesen.



Trotz hoher Restrukturierungsaufwendungen (808 Mio. EUR) habe die Commerzbank 2017 mit 156 (Vorjahr: 279) Mio. EUR ein positives Konzernergebnis erzielt. Die Risikovorsorge habe mit 781 (900) Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen.



Der französische Öl- und Gaskonzern Total habe im abgelaufenen Jahr den Gewinn deutlich gesteigert. Das bereinigte Nettoergebnis habe sich um 28% auf 8,631 Mrd. USD erhöht.



T-Mobile US habe in Q4 von der US-Steuerreform (Sonderertrag: 2,2 Mrd. USD) profitiert und netto 2,71 (0,39) Mrd. USD verdient. Der Umsatz sei um 5,1% auf 10,76 Mrd. USD gestiegen.



Der Euro habe am Berichtstag zum US-Dollar nur wenig verändert tendiert. Zuletzt habe die Gemeinschaftswährung 1,2245 USD gekostet. Die EZB habe den Euro-Referenzkurs auf 1,2252 (Mittwoch: 1,2338) USD festgesetzt. Britisches Pfund habe nach Aussagen der BoE freundlicher tendiert. Die Notenbank habe angesichts der Konjunkturaufhellung früher steigende Zinsen angedeutet.



Die Ölpreise seien auch am Donnerstag von der rekordhohen US-Fördermenge belastet geblieben und hätten weiter nachgegeben. Durch die US-Förderung könnte bald ein erneutes Überangebot drohen.



Gold habe den Bereich um 1.310 USD zwar getestet, aber im Tagesverlauf nicht nachhaltig unterschritten. Zum Schluss habe er sich wieder etwas bei knapp 1.319 USD erholt. (09.02.2018/ac/a/m)







Die Berg- und Talfahrt am deutschen Aktienmarkt ( DAX -2,62%, MDAX -2,51%, TecDAX -4,03%) hielt auch am Donnerstag an. Mit einer schwach eröffnenden Wall Street habe sich dann am Nachmittag verstärkt eine negative Tendenz durchgesetzt. Im DAX habe es nur Verlierer gegeben.Am besten hätten die Aktien von RWE abgeschnitten, die nur 0,29% verloren hätten. Dagegen hätten Infineon am Ende des DAX 5,38% eingebüßt, für Lufthansa sei das Abschneiden mit minus 5,23% kaum besser gewesen. Letztere hätten unter einer Herabstufung gelitten.Die Angst vor einem Ende des billigen Geldes habe an der Wall Street ( Dow Jones -4,15%, S&P-500 -3,75%, Nasdaq -3,90%) erneut zu hohen Verlusten geführt. Twitter (+12,15%) sei nach erstem Quartalsgewinn seit Gründung gegen den Trend fest gewesen. Nach höchstem Quartalsverlust der Geschichte des Unternehmens verliere Tesla 8,63%.