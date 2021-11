Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag ist dem DAX der Sprung auf ein neues Rekordhoch gelungen, so die Analysten der Helaba.Die wie erwartet ausgefallene Entscheidung des FOMC, die Wertpapierkäufe zu reduzieren, habe für Rückenwind am hiesigen Aktienmarkt gesorgt. Darüber hinaus sei die laufende Berichtssaison nur bedingt in der Lage gewesen für Impulse zu genieren. Von den heute auf der Agenda stehenden Quartalszahlen, unter anderen von Siemens Gamesa Krones und Gea Group sei kein Einfluss auf den Gesamtmarkt zu erwarten.Mit dem Anstieg über die psychologisch wichtige 16.000er Marke habe der DAX auch das 138,2%-Extension-Level (15.989) hinter sich gelassen. Die weiteren Ausdehnungsmarken würden sich bei 16.123 (150%) und 16.257 (161,8%) finden. Dass Letztgenannte innerhalb des laufenden Impulses noch erreicht würden, könne nicht ausgeschlossen werden. Jedoch würden eine Reihe von Ungereimtheiten für die Annahme sprechen, dass der Spielraum weitgehend ausgereizt sei. Bemerkenswert sei nicht zuletzt die Tatsache, dass die 55- weiterhin unterhalb der 100-Tagelinie notiere. (05.11.2021/ac/a/m)