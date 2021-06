BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) wolle die Produktionskosten deutlich senken. Bis 2025 sollten nach den Worten von Vorstandsmitglied Nedeljkovic die Herstellungskosten pro Fahrzeug gegenüber 2019 um 25% sinken. Dies solle über die Digitalisierung von Planungsprozessen, eine schlankere Logistik sowie eine bessere Auslastung der bestehenden Werke geschehen, habe es geheißen. Zudem sollten die Kapazitäten in allen Weltregionen deutlich aufgestockt werden.



Der VW-Konzern (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe trotz Chip-Lieferengpässen seine Jahresprognose bekräftigt. Die operative Marge im Konzern solle nach wie vor zwischen 5,5 und 7,0% liegen, habe der Autobauer mitgeteilt. Die Anzahl an Fahrzeugen, die wegen fehlender Computerchips nicht produziert werden könnten, erlaube keinen Rückschluss auf die Auslieferungen, habe es geheißen. Welche Auswirkungen die Halbleiterkrise auf die Produktion bis zum Jahresende haben werde, könne nicht verlässlich vorhergesagt werden, habe VW weiter erklärt.



Auf Basis eines die Erwartungen übertreffenden Auftragseingangs während der ersten Monate des Jahres und einer auch für den weiteren Jahresverlauf erwarteten guten Geschäftsentwicklung erhöhe Drägerwerk (ISIN DE0005550636/ WKN 555063) seine Prognose für das Gesamtjahr. Der währungsbereinigte Umsatz solle nun nur noch zwischen 2 und 6% (bisher: -7 bis -11%) zurückgehen. Die Prognose für die EBIT-Marge sei auf 8 bis 11% (bisher: 5 bis 8%) erhöht worden. Als Grund für die Prognoseanhebung habe der Medizintechnik-Konzern die im letzten Jahr begonnene Sonderkonjunktur bei Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken wegen der Corona-Pandemie genannt, die nun länger anhalte als ursprünglich gedacht.



Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) gehe mit der französischen Kette Sephora eine strategische Partnerschaft ein und baue damit das Kosmetikgeschäft weiter aus. Die LVMH-Tochter Sephora werde über die Zalando-Plattform mehrere Tausend Produkte von mehr als 300 Marken anbieten, hätten die Unternehmen angekündigt. In Q4 wolle Sephora zunächst in Deutschland über Zalando Waren verkaufen und 2022 weitere europäische Länder hinzufügen.



Der Euro habe die Marke von 1,19 USD halten können und leicht höher geschlossen.



Die Aufwärtsbewegung mit mehrjährigen Höchstständen habe am Ölmarkt zunächst keine Fortsetzung gefunden. Es habe Spekulationen gegeben, dass die OPEC+ über Fördererhöhungen nachdenke. Gold habe nur wenig verändert tendiert. (23.06.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem etwas leichteren Beginn konnte der deutsche Aktienmarkt am Nachmittag dank einer freundlich startenden Wall Street ein wenig zulegen, so die Analysten der Nord LB.Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) hätten nach einer Kaufempfehlung an der DAX-Spitze 4,59% gewonnen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,21%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,10% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,76% gestiegen.Beruhigende Worte von Notenbank-Chef Powell zur Inflation hätten die Kurse am US-Aktienmarkt anziehen lassen. Insbesondere Tech-Werte seien gesucht gewesen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,20%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,51% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,79% geklettert.