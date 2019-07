So habe etwa der deutsche Autozulieferer Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) in der Berichtswoche sein Gewinnziel für 2019 kassiert. Die Hoffnung auf eine Aufhellung des Marktumfeldes im zweiten Halbjahr sei aufgegeben worden, die Erwartung hinsichtlich der weltweiten Autoproduktion sei für 2019 um fünf Prozentpunkte verringert worden. Dennoch habe die Aktie im Vergleich zum Vorwochenschluss per Freitagmittag um etwas mehr als neun Prozent zulegen können. Dabei habe sich der gesamte Automobilsektor in den vergangenen Handelstagen freundlich gezeigt.



Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe gute Quartalszahlen und steigerte trotz rückläufiger Auslieferungen Umsatz und Gewinn gebracht. VW-Vorzüge hätten per Freitagmittag mit 2,6 Prozent im Plus gelegen. Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) habe bezüglich der Beteiligungsverhältnisse in den Schlagzeilen gestanden. Der langjährige chinesische Partner BAIC habe nun einen Anteil von fünf Prozent am Stuttgarter Automobilproduzenten und werde als langfristiger Investor gesehen. Der Quartalsverlust von 1,3 Milliarden Euro und der nun folgende Sparkurs von Daimler seien eher in den Hintergrund geraten. Der Kurs der Daimler-Aktie habe um etwas mehr als sechs Prozent zugelegt.



Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) hingegen habe für das zweite Quartal, auch im Rahmen ihrer Umstrukturierung, einen mit 3,2 Milliarden Euro höher als erwarteten Verlust bekannt gegeben. Dennoch habe die Aktie 3,5 Prozent hinzugewinnen können. Der Deutsche Aktienindex (DAX) (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe im Vergleich zur Vorwoche mit 1,2 Prozent im Plus gelegen. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe am Donnerstag ein Jahreshoch erreicht. Der breite STOXX 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) habe ein Prozent hinzugewonnen. Aus Branchensicht hätten angesichts der zuvor erwähnten Ereignisse Autos und Automobilzulieferer mit plus 3,7 Prozent ganz vorne gelegen.



Am US-Aktienmarkt hätten die Notierungen zunächst leicht zugelegt. Aber nicht alle US-Unternehmen hätten gute Zahlen präsentiert. So etwa Ford (ISIN US3453708600/ WKN 502391), Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) oder Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598), welche eher enttäuscht hätten. Die FED-Sitzung am kommenden Mittwoch und die Aussicht auf eine geldpolitische Lockerung seien aber zentrales Thema gewesen. Der marktbreite S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sowie der Nasdaq 100-Index (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) hätten in der Berichtswoche sogar historische Höchststände erzielt. Aber auch am US-Markt seien die Kurse am Donnerstag zurückgekommen, auf Wochensicht seien die meisten Indices im Plus geblieben. (Ausgabe vom 26.07.2019) (29.07.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Lage wurde in der letzten Woche am Aktienmarkt weitgehend ignoriert, so die Experten von Union Investment.Die Aussicht auf eine geldpolitisch expansivere Ausrichtung von FED und EZB habe die fundamentale Situation überlagert. Die Aktienmärkte seien bis zur EZB-Sitzung angestiegen. Nachdem Präsident Draghi aber betont habe, dass er die Rezessionsrisiken im Euroraum für begrenzt halte, hätten vor allem die europäischen Aktienbarometer am Donnerstagnachmittag deutlich nachgegeben. Der geldpolitische Spielraum für eine kräftige Lockerung sei unter dem Eindruck der Aussage Draghis nunmehr für begrenzt angesehen worden.