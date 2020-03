Bonn (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping im bisherigen Epizentrum der Epidemie - Wuhan - gibt Hoffnung, dass in China das Schlimmste überstanden ist, so die Analysten von Postbank Research.



Die Ansteckungsraten würden zurückgehen und die Wirtschaft erhole sich langsam. Das Reich der Mitte scheine damit der restlichen Welt etwa sechs Wochen voraus zu sein. Zwar sei es am Montag auch an der Börse in China zu einem Rücksetzer gekommen, mit einem Minus von vier Prozent sei dieser aber im internationalen Vergleich recht glimpflich ausgefallen. Dienstag hätten chinesische Aktien in einer Gegenbewegung mehr als ein Prozent zugelegt, Titel von Unternehmen aus dem IT-Sektor hätten ein Plus von fast drei Prozent verzeichnet. Komme es zu keiner zweiten Infektionswelle, könnten sich die Aktienkurse weiter erholen. Ein entscheidendes Signal für eine fortschreitende Normalisierung wäre die Terminierung des Nationalen Volkskongresses. Dieser sollte eigentlich am 5. März stattfinden, sei wegen der Epidemie jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben worden. (11.03.2020/ac/a/m)





