Der Nikkei-225 notiere schwächer bei 26.467,08 Punkten.



Bayer verstärke sich im Pharmageschäft durch eine Partnerschaft mit dem kalifornischen Biotechunternehmen Atara Biotherapeutics. "Diese Transaktion ist ein grundlegendes Element der neuen Zell- und Gentherapie-Strategie von Bayer", habe der Leiter der neuen Zell- und Gentherapie-Plattform bei Bayer, Carius, gesagt. Durch die Zusammenarbeit steige der Konzern in das Gebiet der so genannten CAR-T-Zelltherapien ein und sichere sich unter anderem den Zugriff auf eine vielversprechende Krebs-Immuntherapie von Atara. Das US-Unternehmen erhalte von Bayer zunächst eine Vorauszahlung von 60 Mio. USD und Meilensteinzahlungen von bis zu 610 Mio. USD beim Erreichen bestimmter Ziele.



Société Générale (ISIN FR0000130809 / WKN 873403) wolle bis 2025 600 Filialen schließen und damit fast 450 Mio. EUR einsparen. Dazu solle das Filialnetz von SocGen und der Tochter Credit du Nord zusammengelegt werden. Zugleich plane die größte Bank Frankreichs in den Ausbau der Online-Bank Boursorama zu investieren. Ihre Kundenzahl solle bis 2025 auf 4,5 (akt.: 2,5) Mio. steigen. Bis 2023 werde erwartet, dass die Online-Bank insgesamt Verluste von 230 Mio. EUR schreiben werde. Erst 2024 sei mit einem Gewinn zu rechnen.



Die Angst vor einem Scheitern der Brexit-Verhandlungen habe sowohl den Euro als auch das Britische Pfund unter Druck gebracht.



Die Ölpreise hätten zum Wochenauftakt unter Gewinnmitnahmen gelitten. U.a. habe die wieder etwas anziehende US-Währung belastet. Auch der Goldpreis habe tagsüber seine Aufholjagd erst einmal beendet. Da Gold in USD notiere, habe auch hier die Steigerung bei der US-Währung belastet. (08.12.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,21%, MDAX -0,26%, TecDAX -0,49%) musste am Dienstag aus dreierlei Gründen Federn lassen: das Corona-Infektionsgeschehen, die Brexit-Unsicherheit und die generelle Euro-Stärke, so die Analysten der Nord LB.Bei den Unternehmen habe der Chemiesektor im Fokus gestanden. Analystenmeinungen hätten zu positiven Vorzeichen und Spitzenplätzen im DAX verholfen. Covestro habe +2,92% zugenommen, Linde +2,31%.Die Wall Street ( Dow Jones -0,5%, S&P-500 -0,2%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,5%) habe sich gestern unterschiedlich entwickelt. Während im Dow nach den jüngsten Gewinnen Kasse gemacht worden sei, seien Anleger angesichts der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen in Technologiewerte geflüchtet. Apple (+1,2%) und Facebook zu den Gewinnern (2,1%) gehört.