Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutliche Kursgewinne prägten das Handelsgeschehen an den wichtigsten Aktienbörsen in den vergangenen Tagen, so die Analysten der Nord LB.Signale aus Washington und aus Peking seien an den Märkten als positive Hinweise auf eine mögliche baldige Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China gedeutet worden und hätten für Erleichterung gesorgt. Allerdings scheinen sich Hoffnungen auf ein Treffen der beiden Staatschefs Trump und Xi noch Ende März nicht zu erfüllen. Wirtschaftsdaten und Unternehmensmeldungen hätten angesichts der vorherrschenden politischen Einflüsse an den Börsen nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Schwache Konjunkturdaten seien aus China gekommen, während die Zahlen aus den USA kein einheitliches Bild abgegeben hätten.Mit Spannung würden die Börsianer auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank FED warten. Zwar wäre alles außer einer Beibehaltung der aktuellen Leitzinsen eine Riesenüberraschung. Da aber die FED auch neue Wirtschaftsprojektionen vorstellen werde, könnte es doch wichtige Hinweise auf das weitere geldpolitische Vorgehen geben. Die Berichtssaison der Unternehmen klinge allmählich aus und dürfte nun keine wesentlichen Marktbewegungen mehr auslösen. Dies sei schon eher der Veröffentlichung neuer Stimmungsindikatoren wie der ZEW Konjunkturerwartungen am Dienstag oder der Einkaufmanagerindices am Freitag zuzutrauen. Dominierend würden aber wohl zunächst weiter die Themen Brexit und Handelsstreit bleiben, wobei inzwischen konstruktive Lösungen weitestgehend eingepreist sein dürften. Somit würden die Analysten derzeit eher Risiken für eine kurzfristige Marktkorrektur sehen. (18.03.2019/ac/a/m)