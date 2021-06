Auch an der Wall Street habe der Verfallstag bei den Terminkontrakten das Geschehen bestimm (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -1,24%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,93%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,92%). Belastet worden sei die Stimmung zusätzlich von Kommentaren des Notenbank-Mitglieds Bullard, der sich eine Zinserhöhung bereits Ende 2022 vorstellen könne.



Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) präsentiere sich zum Wochenauftakt aktuell bei 27.913 Punkten (-3,63%) sehr schwach. Hintergrund sei die Angst vor einer vorzeitigen Zinswende in den USA.



Basierend auf den starken Ergebnissen im 1. Quartal, der Fortsetzung des positiven Ergebnistrends im 2. Quartal sowie der Berücksichtigung der Aussichten für den weiteren Jahresverlauf habe Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0/ WKN A1DAHH) seine Jahresprognose für den Betriebsgewinn (EBITDA) angehoben. Für das Geschäftsjahr 2021 werde nunmehr ein operatives EBITDA in einer Bandbreite von 1,16 bis 1,26 (bisher: 1,08 bis 1,18) Mrd. EUR erwartet, habe der Chemikalienhändler mitgeteilt. Die aktualisierte Prognose berücksichtige organisches Wachstum, die erwarteten Effizienzsteigerungen aus der Umsetzung des Transformationsprogramms "Project Brenntag" und den Ergebnisbeitrag bereits abgeschlossener Akquisitionen, habe es geheißen.



Die britische Supermarktkette Tesco (ISIN GB00BLGZ9862/ WKN A2QQMK) sei im 1. Quartal (31.05.) des GJ 2021/2022 nur noch langsam gewachsen. Die Erlöse in Großbritannien seien im Jahresvergleich auf vergleichbarer Fläche (ohne Treibstoff und Mehrwertsteuer) um nur noch 0,5% gestiegen (Vorquartal: +8,8%). Tesco habe die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2021/22 bestätigt, die ein ähnliches operatives Ergebnis auf Basis des fortgeführten Geschäfts wie 2019/20 vorsehe. (21.06.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag zum Teil deutlich nach unten (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -1,78%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,58%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,53%), berichten die Analysten der NORD/LB.