Insgesamt hätten die globalen Aktienmärkte per Freitagmittag auf Basis des MSCI World-Index einen Verlust von 1,8 Prozent verzeichnet. Die Aktienmärkte aus den Schwellenländern hätten im Vergleich zur Vorwoche dagegen etwas fester notiert (+0,5 Prozent). Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe 1,5 Prozent, der britische Leitindex FTSE 100 (ISIN GB0001383545/ WKN 969378) 1,3 Prozent niedriger notiert. Der US-Index S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe 2,7 Prozent an Wert verloren.



Der Software-Hersteller SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) kaufe für 8 Milliarden Dollar das US-Unternehmen Qualtrics. Qualtrics sammele Rückmeldungen und Daten von Kunden, Mitarbeitern sowie zu Produkten und Marken für Unternehmen weltweit, die automatisch erfasst und unmittelbar ausgewertet würden. Der Zukauf gebe SAP einen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern, die sich auf weiter rückwärts gerichtete Daten gestützt hätten, habe SAP-Chef Bill McDermott gesagt. Für die Walldorfer sei es die größte Übernahme seit dem Kauf von Concur im Jahr 2014. Ursprünglich habe Qualtrics in Kürze an die Börse gehen wollen. Das Unternehmen erwarte nach SAP-Angaben 2018 einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Dollar und zukünftige Wachstumsraten von über 40 Prozent. Darin seien mögliche Synergien aus der Zugehörigkeit zu SAP noch nicht berücksichtigt.



SAP kaufe alle von Qualtrics ausgegebenen Aktien für 8 Milliarden Dollar in bar. Um die Übernahme zu stemmen, hätten sich die Walldorfer den Angaben zufolge eine Finanzierung von insgesamt 7 Milliarden Euro zur Deckung des Kaufpreises und der kaufbedingten Kosten gesichert. Mit einem Abschluss der Transaktion sei im ersten Halbjahr 2019 zu rechnen. Analysten sähen die Übernahme jedoch überwiegend kritisch, da der Kaufpreis zu hoch sei. Die Aktie des DAX-Schwergewichts habe daher nach der Meldung zwischenzeitlich um gut 5 Prozent nachgegeben.



Das zugrunde liegende Bild für Aktien sei weiter solide, aber bei weitem nicht makellos. Der Konjunkturzyklus neige sich dem Ende zu und Investoren würden sich daher zunehmend defensiver bei ihren Aktienanlagen aufstellen. Insgesamt komme es zu einer breit angelegten Neubewertung bei konjunktursensitiven Unternehmen und Unternehmen mit hoher Verschuldung. Aktien aus defensiven Branchen wie Pharma oder nichtzyklischer Konsum würden in den USA vereinzelt sogar neue Höchststände erreichen. Grundsätzlich werde das Sentiment am aktuellen Rand bei den "Zyklikern" angeschlagen bleiben. Auch positive Unternehmenszahlen würden hier vom Markt nicht honoriert. Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China, eine Trendwende bei den volkswirtschaftlichen Indikatoren oder eine US-Notenbank FED, die eine ruhigere Gangart signalisiert könnte bei den Investoren wieder mehr Mut in den zyklischen Branchen zur Folge haben. Insgesamt biete der Aktienmarkt dennoch weiter Chancen. (Ausgabe vom 16.11.2018) (19.11.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der abgelaufenen Handelswoche überwogen die Sorgen an den internationalen Märkten und es kam erneut zu Kursverlusten, so die Experten von Union Investment.Belastend gewirkt hätten nach wie vor Themen wie Zins- und Konjunkturängste, der ungelöste Brexit, der Schuldenkonflikt um Italien sowie der Handelsstreit. Zwischenzeitlich hätten sich die Aktienmärkte am Dienstag erholen können. Der gemeldete Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen habe insbesondere im Euroraum für Erleichterung gesorgt, die jedoch nur von kurzer Dauer gewesen sei. Danach hätten die Börsen den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem Chinas Einzelhandelsumsätze so schwach wie seit zehn Jahren nicht mehr gewachsen seien. Nach der Billigung des Brexit-Entwurfs im britischen Kabinett hätten zudem am Donnerstag mehrere Rücktritte die Regierung in London in eine Krise gestürzt. Mays Posten als Premierministerin wackele mehr denn je, da die für ein innerparteiliches Misstrauensvotum notwendigen Anträge bis zum letzten Freitag eingegangen seien. Völlig ungewiss sei auch, ob das britische Parlament dem Brexit-Entwurf überhaupt zustimme.