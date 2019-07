Am deutschen Aktienmarkt habe das deutsche Softwarehaus SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) für Unruhe unter den Anlegern gesorgt. Enttäuschende Zahlen zum zweiten Quartal hätten den Erwartungen nicht gerecht werden können, in erster Linie hätten relativ schwache Gewinnspannen und ein verhaltenes Lizenzgeschäft verstimmt. Die Aktie habe bis Freitagnachmittag rund 7,5 Prozent verloren. Nach BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) und Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) sowie der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) seien somit weitere Moll-Töne aus dem deutschen Unternehmenssektor gekommen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hinke in seiner Entwicklung den US-Indices daher hinterher. Dies werde in der deutschen Presse mittlerweile mit dem Verlust des Anschlusses der deutschen Industrie an den internationalen Markt gedeutet.



Mit Blick auf die Wochenentwicklung seien die Aktienbörsen kaum vorangekommen. Der Hinweis von US-Präsident Trump, dass im Handelskonflikt noch ein langer Weg bis zu einer Einigung mit China zu beschreiten wäre, habe zu einer verhaltenen Entwicklung geführt. In den USA hätten der Dow Jones- (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sowie der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) per Freitagmittag ganz leicht ins Minus tendiert.



Im Euroraum hätten ebenso sowohl der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) als auch der DAX ganz leicht abgegeben. Mit Blick auf die Branchen hätten die im STOXX Europe 600-Index vertretenen Bankentitel (-2,1 Prozent) sowie Öl- & Gaswerte (-3,4 Prozent) deutlich im Minus gelegen. Vor allem die unter Erwartung liegende Nachfrage nach Öl dürfte letztere belastet haben. Gesundheitswerte (+2,3 Prozent) sowie Titel aus der Branche Nahrung und Getränke (+1,9 Prozent) hätten hingegen zugelegt. (Ausgabe vom 19.07.2019) (22.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am US-Markt startete die Berichtssaison zum zweiten Quartal, so die Experten von Union Investment.Große Banken wie J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628), Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) und Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) hätten insgesamt ordentliche Ergebnisse veröffentlicht. Die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank habe allerdings den Ausblick für deren künftiges Zinsgeschäft etwas eingetrübt. Die Aktie des US-Streamingdienstanbieters Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) sei zur Wochenmitte deutlich unter Druck gekommen. Das Wachstum der Neukunden sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Preiserhöhungen und das immer größer werdende Streamingangebot von Konkurrenten wie Amazon Prime oder Apple TV würden belasten. Die Aktie sei in der Folge um etwas mehr als zehn Prozent gefallen.