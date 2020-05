Die Auswirkungen der Corona-Krise hätten auch vor Beiersdorf nicht Halt gemacht. Die Konzernerlöse seien in Q1 organisch um 3,6% (nom. -1,9%) auf 1,910 Mrd. EUR zurückgegangen. Dabei habe besonders der Unternehmensbereich Consumer Rückgänge verbucht. Während die Geschäfte in den USA sehr gut gelaufen seien, habe v.a. Westeuropa aufgrund von Corona-Maßnahmen deutliche Abschläge verzeichnet. Beiersdorf habe bereits seine Prognose für das Gesamtjahr kassiert und dies mit den noch nicht abschätzbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie begründet.



Siemens Healthineers habe den Umsatz in Q2 (31.03.) trotz der Einflüsse der Corona-Pandemie auf vergleichbarer Basis um 3,3% auf 3,685 Mrd. EUR steigern können. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich überproportional um 6% auf 659 Mio. EUR erhöht. Wegen der Unsicherheiten im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie habe das Unternehmen die Umsatz- und Gewinn-Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 (30.09.) zurückgezogen.



Vonovia sei solide in das Jahr gestartet. Das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern (FFO) habe sich in Q1 um 10,5% auf 335,5 Mio. EUR verbessert. Vor allem der Ankauf des schwedischen Unternehmens Hembla sowie organisches Wachstum durch Neubau und Modernisierung hätten sich positiv ausgewirkt, habe der größte deutsche Wohnungskonzern mitgeteilt. Vonovia rechne insgesamt nur mit einer "sehr geringen temporären Reduzierung" der Mietzahlungen, da sich bislang nur etwa 1% der Mieter aufgrund wirtschaftlicher Nöte durch Corona gemeldet hätten. Vorsorglich verzichte Vonovia vorerst aber auf Mieterhöhungen, so CEO Buch. Er habe das Ziel bekräftigt, das Ergebnis (Group FFO) im Gesamtjahr auf 1,275 bis 1,325 Mrd. EUR zu steigern.



Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der EZB (zwar Kompetenzüberschreitung, aber keine monetäre Staatsfinanzierung) habe den Euro belastet.



Die Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen und die Hoffnung, dass sich die geringere Ölförderung positiv auf die eingeschränkten Lagerkapazitäten auswirken könnte, hätten den Ölpreisen Auftrieb verliehen. Der zunehmende Optimismus an den Börsen habe die Krisenwährung Gold etwas belastet und knapp unter 1.700 USD gedrückt. (06.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursverlusten der letzten beiden Tage ging es am deutschen Aktienmarkt ( DAX +2,51%, MDAX +3,06%, TecDAX +3,12%) am Dienstag wieder aufwärts, so die Analysten der Nord LB.Geholfen hätten am Nachmittag vor allem freundliche Kurse der Wall Street und weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Positive Quartalszahlen hätten den Kurs von Vonovia um 6,82% klettern lassen. Die endgültigen Beiersdorf -Zahlen seien weniger gut angekommen, die Aktie habe am DAX-Ende 2,85% eingebüßt.Die US-Börsen ( Dow Jones +0,56%, S&P-500 +0,90%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,13%) hätten positiv auf die Lockerungen der Corona-Restriktionen und auf deutlich anziehende Ölpreise reagiert.