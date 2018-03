Die Wall Street (Dow Jones -0,3%, S&P-500 +0,5%, Nasdaq +1,1%) sei uneinheitlich in das Wochenende gegangen. Unter den Einzelwerten habe Foot Locker im Fokus gestanden. Nach enttäuschenden Quartalszahlen sei die Handelskette für Sportartikel um fast 13% eingebrochen. Der Nikkei-225 225 habe -0,6% leichter bei 21.042,09 Punkten notiert.



Mit einem Umsatz von gut 17 Mrd. Euro, einem operativen Ergebnis auf neuem Höchststand und einem Gewinn von mehr als 1 Mrd. Euro sei 2017 für Bertelsmann "ein richtig gutes Jahr" gewesen; vor allem das Digitalgeschäft gewinne immer mehr an Bedeutung. Der Schweizer Zementriese LafargeHolcim melde für 2017 einen Verlust von 1,68 Mrd. (Vj. +1,79 Mrd.) CHF, was völlig gegen die Analysten-Prognosen laufe. Dennoch wolle der Rivale von HeidelbergCement künftig den Umsatz um jährlich 3-5% und das operative Ergebnis um mindestens 5% steigern.



Der Euro habe vor dem Hintergrund eines möglichen Handelskonfliktes mit den USA weiter zugelegt und sei auf 1,2317 USD gestiegen.



Die Ölpreise hätten sich zum Handelsende etwas erholen und leicht freundlicher schließen können. Dennoch bleibe die Sorge, dass bei einem Handelskonflikt die Nachfrage nach Öl zurückgehen könnte. Die politischen Turbulenzen und der sinkende US-Dollar hätten die Anleger beim Gold zugreifen lassen und die Kurse nach oben gezogen. (05.03.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor allem die Furcht vor einem Handelskonflikt aufgrund der geplanten Importzölle in den USA hat den deutschen Aktienmarkt ( DAX -2,27%, MDAX -2,2%, TecDAX -3,11%) vor dem Wochenende stark belastet, so die Analysten der Nord LB.Einziger Wert im Plus sei Beiersdorf gewesen, der nach den herben Verlusten des Vortages 0,70% zugelegt habe. thyssenkrupp sei mit minus 4,08% Tabellenletzter gewesen, was angesichts der angedrohten Importzölle auf Stahl nicht verwunderlich gewesen sei. Salzgitter sei sogar um 5,17% eingebrochen. Technisch sei der DAX stark angeschlagen. Sollte auch der Unterstützungsbereich um 11.870 noch nachhaltig unterschritten werden, seien weitere Kursverluste, zunächst Richtung 11.500 Punkte, möglich. Hier verlaufe auch der seit Februar 2016 existierende Aufwärtstrend.