Sollten Anleger vor dem Hintergrund massiver politischer Unsicherheit jetzt noch Aktienpositionen abbauen? Es möge zynisch klingen, aber eine alte Börsenweisheit rate zum Gegenteil, nämlich zu kaufen, wenn die Kanonen donnern würden. Dahinter verberge sich die Erkenntnis, dass die Unsicherheit häufig schädlicher für die Börsennotierungen sei als das tatsächliche Ereignis. Als im März 2014 die Eingliederung der Krim in die Russische Föderation beschlossen worden sei, hätten Aktien ihren Tiefpunkt erreicht und begonnen sich zu erholen. Allerdings stelle der aktuelle Angriff auf die Ukraine eine andere Dimension dar als die Annexion der Krim. Ob tatsächlich schon der Punkt der maximalen Verunsicherung erreicht sei, könne nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit beantwortet werden. Somit könnten Aktien kurzfristig unter Druck bleiben.



Mit den deutlichen Kursrückgängen hätten Aktien jedoch bereits sehr viel Negatives eingepreist. Dies zeige sich am eindrucksvollsten, wenn man sich die aktuelle Bewertungssituation deutscher Standardwerte anschaue. Durch die Kursrückgänge, die nicht erst mit den aufkommenden geopolitischen Spannungen, sondern bereits in Erwartung einer Zinswende eingesetzt hätten, habe der DAX seine vormalige Überbewertung abgebaut und bewege sich nun innerhalb des langfristigen Normalbereichs nahe bei seinem fairen Wert. Dies schließe zwar nicht aus, dass die Notierungen noch weiter fallen würden. In der Vergangenheit sei häufig auch ein Überschießen nach unten zu beobachten gewesen. Dies sei aber meist dann der Fall gewesen, wenn die Wirtschaft in eine Rezession gerutscht sei. Die jüngsten Anstiege bei Frühindikatoren wie dem ifo Geschäftsklima sprächen allerdings für eine Verbesserung der Konjunkturperspektiven.



Zwar könnte sich durch den Krieg in der Ukraine die Stimmung in der Wirtschaft und an den Aktienmärkten eintrüben. Dies hänge sehr stark von möglichen weiteren Sanktionen und den Reaktionen Russlands ab und bleibe daher genau zu beobachten. Angesichts der inzwischen moderaten Bewertung deutscher Standardwerte sei von einem Verkauf nach Erachten der Analysten der Helaba aber abzuraten. Vielmehr böten mögliche weitere Kursrückgänge die Gelegenheit, allmählich Aktienpositionen auszubauen. (25.02.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat rund um den Globus zu heftigen Kursreaktionen an den Aktienmärkten geführt, so Markus Reinwand von der Helaba.Der russische MOEX habe rund 33% eingebüßt, der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe immerhin 4% nachgegeben. Gleichzeitig sei die implizite Aktienvolatilität (VDAX) - ein Gradmesser für die Nervosität der Marktteilnehmer - deutlich gestiegen. Mit einem Wert von zwischenzeitlich 40% liege sie deutlich außerhalb des normalen Schwankungsbereichs. Das Ausmaß früherer Krisen habe dieser Seismograf der Anlegerstimmung allerdings noch nicht erreicht. Insofern könne daraus kurzfristig noch kein Kaufsignal im Sinne der Kontraindikation abgeleitet werden. Es werde nun davon abhängen, wie weit sich die Eskalationsspirale in der Ukraine noch drehe. Eine Rückkehr an den Verhandlungstisch sei derzeit nicht absehbar.