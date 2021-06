Apples Aktien (ISIN US0378331005/ WKN 865985) hätten nach anfänglichen Verlusten fast unverändert geschlossen. Der iPhone-Hersteller wolle nach dem Boom von Diensten wie Zoom in der Corona-Krise eine größere Rolle bei Videochats spielen. Dafür bekomme der hauseigene Videodienst Facetime neue Funktionen und werde auch für Nutzer von Android-Smartphones und Windows-Computern nutzbar sein.



Die Aktien von Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) seien um 6,6% nach oben gesprungen und hätten bei knapp unter USD 228 zeitweise ein Rekordhoch erreicht. Sie hätten davon profitiert, dass der US-Hersteller bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragt habe.



An der NASDAQ seien jedoch vor allen anderen die Aktien von Biogen (ISIN US09062X1037/ WKN 789617) Spitzenreiter des Tages - mit etwas mehr als 38% Kursgewinn auf knapp USD 400. Zeitweise hätten sie sogar auf einem Rekordhoch von USD 468,55 notiert, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA das Alzheimer-Mittel Aducanumab zugelassen habe. (08.06.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) reagierten kaum auf die Nachrichten zur Besteuerung von großen Digitalkonzernen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Alphabet C (ISIN US02079K1079/ WKN A14Y6H) seien sogar auf ein Rekordhoch geklettert und hätten letztlich mit +0,4% geschlossen. Die A-Aktien der Google-Mutter habe um 0,6% zugelegt. Die Papiere von Amazon hätten mäßige 0,3% an Wert verloren.