Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist zunehmend unter Druck geraten, sodass im Zuge dessen die psychologisch wichtige 15.000er Marke auf Schlusskursbasis unterschritten wurde, berichten die Analysten der Helaba.



Damit scheine der Oktober einmal mehr seinem Ruf als einer der schlechtesten Börsenmonate gerecht zu werden. An den vielfach an dieser Stelle skizzierten Belastungsfaktoren habe sich kaum etwas verändert, insofern sei zu konstatieren, dass die Risiken derzeit wohl einer Neugewichtung unterzogen würden, ausgehend insbesondere von den weiterhin hohen Ölpreisnotierungen. Immerhin sei es hier zu einer Korrektur gekommen, nachdem diese den höchsten Stand seit mehr als 7 Jahren erreicht hätten. Dennoch seien die Inflationssorgen groß und die konjunkturellen Aussichten würden einer Prüfung unterzogen. Hier und da mache das Wort "Stagflation" die Runde. Zudem erscheine derzeit fraglich, von welcher Seite neue Impulse kommen könnten. Nicht zuletzt deshalb dürfte die in der kommenden Woche an Fahrt aufnehmende US-Quartalsberichtssaison von besonderem Interesse sein.



Ein Rutsch der 21- unter die 144-Tagelinie habe sich bereits angedeutet und sei gestern vollzogen worden. Darüber hinaus habe sich der DAX nicht mehr, wenn auch nur knapp, über der vielbeachteten 200-Tagelinie halten können, die bei 15.134 Zählern verlaufende Strukturmarke sei herausgenommen worden. Der 200-Tage-EMA (14.968) stehe im Test. Damit würden einerseits eine weitere Beschleunigung der laufenden Abwärtsbewegung und andererseits ein Richtungswechsel des langfristigen Trends drohen. Für letztgenannten Aspekt bedürfe es aber noch der Bestätigung durch weitere, unter dem 200-Tagedurschnitt liegender Schlusskurse und insbesondere werde gefordert, dass der SMA nicht weiter steige. Dies sei aktuell mit rund 9 Punkten pro Tag noch der Fall. Zwar zeichne sich heute eine Erholung ab, dennoch erscheine es lohnenswert, bereits jetzt die nächsten Supports zu definieren. Diese würden sich bei 14.855, 14.750, 14.637 und 14.535/14.525 Zählern finden. (07.10.2021/ac/a/m)

