Kurzprofil Aker Carbon Capture ASA:



Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Euronext Oslo-Symbol: ACC) ist ein in Norwegen ansässiger Anbieter von Technologien zur CO2-Abscheidung. Seine Dienstleistungen und Technologien decken die gesamte CCUS-Wertschöpfungskette von der Abscheidung, dem Transport, der Nutzung bis hin zur Speicherung von CO2 und der verbesserten Ölgewinnung ab. (26.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aker Carbon Capture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologieunternehmens Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Euronext Oslo-Symbol: ACC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über viele Wochen und Monate sei es mit der Aktie von Aker Carbon Capture kräftig nach oben gegangen. Gestern habe der Spezialist für die immer wichtiger werdende CCS-Technologie solide Zahlen und einen optimistischen Ausblick gemeldet. Dies habe den Kurs auf neue Rekordhochs gehievt. Doch im heutigen Handel erfolge für die Anteilseigner das böse Erwachen.Denn die Papiere würden sich zwischenzeitlich um knapp 15 Prozent verbilligen. Doch Grund zur Panik bestehe diesbezüglich nicht. Schließlich notiere die Aktie letztlich einfach wieder auf dem Niveau der Vorwoche. Der Aufwärtstrend sei weiterhin intakt. Bei kleinen, recht marktengen Titeln wie Aker Carbon Capture seien derart heftige Korrekturbewegungen im Zuge von Gewinnmitnahmen nichts Ungewöhnliches.Neben Gewinnmitnahmen habe auch die Meldung, dass die Aker-Title abgestuft worden seien, für Abgabedruck gesorgt. So habe Berenberg ihre Kaufempfehlung gestrichen und stufe die Papiere nun nur noch mit "halten" ein. Das Kursziel sei von 27 auf 29 Norwegische Kronen (NOK), umgerechnet 2,98 Euro, aber leicht angehoben worden.Der heutige Handelstag belege einmal mehr eindrucksvoll, dass die Aktie von Aker Carbon Capture ein ganz heißes Eisen bleibe. Auch in den kommenden Wochen und Monaten sei es durchaus möglich, dass es weiterhin zu wilden Ausschlägen in beide Richtungen komme.Mutige können angesichts der Tatsache, dass in den nächsten Jahren vermutlich immer mehr Firmen aus CO2-inensiven Branche wie etwa der Müllverbrennungs- oder der Zementindustrie auf die Lösungen von Aker Carbon Capture zurückgreifen müssen, nach wie vor mit einer kleinen Position einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig dabei: Ein Stopp bei 1,90 Euro sichere vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 26.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link