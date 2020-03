Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

33,80 EUR +0,90% (20.03.2020, 12:15)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

32,905 EUR +4,29% (20.03.2020, 12:35)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (20.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) von "kaufen" auf "halten" herab.Grundsätzlich seien die Geschäftsaussichten sehr expansiv geblieben, so die zentrale Aussage der jetzt vorgelegten EQUI.TS-Note.Aber der LKW-Markt 2020 werde inzwischen sehr schwach gesehen, das gelte zwar im Wesentlichen für die konventionellen LKWs; doch auch bei der Bus-Produktion seien COVID-19-bedingte Unterbrechungen nicht auszuschließen. Ein Aspekt den die Analysten künftig besondere Aufmerksamkeit widmen würden.AKASOL investiere mit hohem Druck in Produktionskapazitätserweiterungen, in Deutschland und in den USA, denn die Rahmenverträge sähen künftig kräftige Nachfrage bei den Kunden vor. Die "Gen2"-Linieneröffnung sei nun erfolgt und auch der Dreischichtbetrieb sei nun in Langen möglich. Auch Rahmenverträge seien erweitert worden. Doch scheinen die Produktionserwartungen der Kunden - u.a. wg. COVID-19-bedingter Lieferketten-Unterbrechungen - zu wackeln, so die Aktienexperten der EQUI.TS GmbH.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link