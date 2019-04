Die Akasol-Aktie ist auf dem aktuellen Niveau eine Wette wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Spekulativ! Stoppkurs: 34,50 Euro. (Analyse vom 01.04.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

41,80 EUR +7,44% (01.04.2019, 17:29)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (01.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Darmstädter Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) unter die Lupe.An der Börse würden seit einigen Tagen die Papiere von Akasol, Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) und VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) gespielt. Während die VARTA-Aktie seit Wochen en Vogue sei, hätten seit Freitag die Investoren auch die Aktien von Akasol und Voltabox entdeckt.Vor wenigen Tagen habe sich der Volkswagen-Konzern mit mehreren Partnern zur "European Battery Union" (EBU) zusammen geschlossen. Damit solle Batterieforschung in Europa endlich voran getrieben werden.Unter der Federführung von VW und dem schwedischen Batteriehersteller Northvolt solle es Anfang kommenden Jahres losgehen. Die Forschungsaktivitäten sollten sich dann über die gesamte Wertschöpfung der Batterie erstrecken - von Rohstoffen über die Zelltechnologie bis hin zum Recycling.Mit seinem 100 Mann starken Team baue Akasol-Chef Sven Schulz Batteriemodule für Elektrobusse. Schulz habe in den zurückliegenden Monaten einige spannende Deals eingefädelt. Daimler und Volvo würden z.B. die Kundenliste schmücken. Zudem werde Akasol für einen "großen und führenden deutschen Automobil- und Nutzfahrzeughersteller" ein regionales Netz an Ladestationen aufbauen. Ein Pilotprojekt. Ein Auftrag mit Upside-Potenzial.DER AKTIONÄR erwarte, dass die aktuelle Diskussion rund um Diesel-Fahrverbote in Städten wie Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Hamburg Firmen wie Akasol in die Karten spiele. Stinkende Brummis oder Busse würden heutzutage einfach nicht mehr ins moderne Stadtbild passen. Die Innenstädte sollten sauberer werden, bessere Luft durch neue Antriebsformen wie Elektromotoren oder Wasserstoffantriebe.Davon werde Akasol profitieren. Das Unternehmen habe gute Chancen, Europas führender Batterielieferant für Busse und Nutzfahrzeuge zu werden.