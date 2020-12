Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

86,56 EUR -4,09% (08.12.2020, 14:58)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

86,25 EUR -3,75% (08.12.2020, 15:09)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (08.12.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) von "halten" auf "verkaufen" herab.Der vorsichtige "Restart" in den Kundenwerke sei in Q3/20 gelungen, fassen die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH zusammen. Das habe der Q3/20-Umsatz beim Darmstädter Batterie-Hersteller gezeigt, der um 84% auf EUR 22,3 Mio. gestiegen sei. Das Q4/20 verspreche - wenn kein verbreiteter 2. Lockdown störe, so die Analysten - ein noch höheres Umsatzniveau und das Erreichen der 20er-Umsatz-Guidance. Die Kundenanfragen und -abrufe im November würden den CEO und auch die Analysten zuversichtlich sein lassen.Der 9M/20-Umsatz bei Akasol sei um 29,5% auf EUR 40,6 Mio. gestiegen; getragen vor allem von kräftigen Q3/20-Umsatz. Das Brutto-Ergebnis hätte davon profitiert und der 9M/20-EBIT-Verlust sei somit jüngst nur noch leicht, nämlich auf EUR -7,8 Mio. (9M/19: EUR -4,8 Mio.), ausgeweitet worden.Konsequenz sei: Die zuvor qualitativ gefasste und zum H1/20-Report konkretisierte Guidance 2020 sei bestätigt worden. Gleichwohl, die Guidance stehe unter COVID-19-Vorbehalt. In H2/20 könne ein kräftiger Umsatzanstieg erreicht werden, so dass mit Jahresumsätzen von EUR 60 bis 80 Mio. gerechnet werden könne, schreiben die Analysten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link