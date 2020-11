Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (04.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Obwohl sich Flugreisen langsamer als erhofft erholt hätten, habe sich die Gesamtsituation für Airbus verbessert. Im dritten Quartal 2020 habe der Konzernumsatz mit EUR 11,213 Mrd. noch um 27% unter dem Vorjahreswert gelegen, nach 9M habe das Minus 43% auf EUR 20,271 Mrd. betragen. Das EBIT adjusted sei in Q3 mit EUR 820 Mio. (Vj.: EUR 1.604 Mio.) positiv gewesen, während nach 9M noch ein leicht negativer Wert von EUR -125 Mio. (Vj.: EUR 4.133 Mio.) zu Buche gestanden habe. Das EBIT nach IFRS sei dagegen in Q3 mit Restrukturierungskosten von EUR 1,2 Mrd. belastet gewesen, sodass dieser Wert mit EUR -626 Mio. in Q3 bzw. EUR -2,185 Mio. nach 9M (Vj.: EUR 1.338 Mio. bzw. EUR 3.431 Mio.) deutlich negativ ausgefallen sei.Der Konzernverlust habe sich auf EUR -767 Mio. in Q3 bzw. EUR -2.686 Mio. nach 9M betragen und einem Ergebnis je Aktie von EUR -0,98 (Vj.: EUR 1,27) bzw. EUR -3,43 (Vj.: EUR 2,81 Mio.) entsprochen. Nach gewaltigen Liquiditätsabflüssen in Höhe von EUR 12,4 Mrd. (Free Cashflow vor M&A sowie Kundenfinanzierungen) im ersten Halbjahr 2020 habe der Abfluss in Q3 gestoppt werden und ein Plus von EUR 0,6 Mrd. generiert werden können. Nach 9M habe der Wert somit noch bei EUR -11,8 Mrd. gelegen.Die Corona-Pandemie sorge trotz leichter Entspannungstendenzen für ein deutlich geschrumpftes Geschäftsvolumen bei Airbus. Und dieses dürfte auch noch eine Zeit lang anhalten. Zahlreiche Adaptionsmaßnahmen würden aber seit Q3 2020 eine merklich sichtbare Wirkung sowohl beim Ergebnis als auch auf Ebene des Cashflows zeigen, sodass in 2021 trotz des reduzierten Geschäftsumfangs wieder ein Gewinn sowie positive Cashflows generiert werden dürften. Das Management gehe aktuell davon aus, dass der weltweite Flugverkehr zwischen 2023 und 2025 auf das Vorkrisenniveau von 2019 zurückkehren werde. Ab 2021/2022 könnte sich eine Erholung der Produktion und Auslieferung im Narrowbody-Segment abzeichnen (A320). Für die größeren Widebody-Flugzeuge dürfte es länger dauern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Airbus SE: Keine vorhanden.